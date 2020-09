Un treno in corsa che ha investito il mondo del calcio quello dello scandalo Suarez che sta tenendo banco nelle ultime ore. Il potenziale trasferimento – che sembra essere ormai definitivamente sfumato – dell’attaccante uruguaiano alla Juventus ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. E a finire nel mirino della rete – e degli inquirenti – c’è l’esame truffa che il “pistolero” avrebbe sostenuto e passato, pur non rispettandone gli effettivi requisiti.

Già nella giornata di ieri abbiamo fatto il punto della situazione sullo scandalo Suarez, con i primi dati emersi. Dettagli che sono andati via via arricchendosi nelle ultime ore, complici le indagini in corso da parte della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia. Indagini che mettono a nudo una situazione particolarmente grottesca.

Scandalo Suarez, le intercettazioni parlano chiaro

A corredo del tutto arrivano intercettazioni, che permettono di inquadrare meglio lo scandalo Suarez. Stando a quanto riportato, la cifra di dieci milioni di euro annui che l’attaccante avrebbe percepito dalla Juventus – in caso di accordo – non sarebbe stata a rischio.

Come riportato dal sito di SkyTG24, alla domanda “E che livello dovrebbe passare questo ragazzo… B1?” l’indagata averebbe risposto “Non dovrebbe, deve, passerà perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glielo puoi far saltare perché non ha il B1“.

Ombre che si allungano sull’esame truffa sostenuto nell’Università per Stranieri di Perugia dal centravanti sudamericano. Tutto sarebbe stato organizzato a priori, per evitare intoppi. Stando a quanto emerso finora, le domande sarebbero state organizzate a priori, in modo da preparare al meglio le risposte di uno studente che “non spiccica ‘na parola” d’italiano.

Nell’attesa di accertare tutte le dinamiche della vicenda, non correrebbe rischi la Juventus. I primi dettagli emersi metterebbero il club bianconero al riparo da ripercussioni. Ma non è detto che gli sviluppi non possano coinvolgere i campioni d’Italia, che potrebbero essere chiamati a rispondere del proprio coinvolgimento nella vicenda.