La giornata odierna potrebbe essere foriera di problemi per Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games, che continua la sua inarrestabile marcia in cima alle classifiche di gradimento della community, potrebbe soffrire qualche criticità.

Nulla di imprevisto comunque, visto che l’impossibilità di connettersi ai server di gioco della mattina è un qualcosa di programmato. Il team di sviluppo, a partire dalle 10.00 della mattina, sospenderà provvisoriamente l’accesso ai server del gioco. Il tutto per rendere operativo il nuovo aggiornamento, il 14.20.

Non è stata fatta luce su quanto tempo sia effettivamente necessario per portare a termine l’operazione. Le stime relative ai potenziali problemi di Fortnite parlano di un’oretta, sebbene non sia da escludere che si possa assistere a un ulteriore dilatazione temporale. Considerando anche i diversi aspetti su cui gli addetti ai lavori andranno ad agire.

Problemi Fortnite, quali i risultati dal down programmato?

Quali saranno i risultati che i problemi di Fortnite della mattinata di oggi porteranno all’interno del Battle Royale? Il riferimento, allo stato attuale, sono i datamine trapelati in rete, che parlano delle potenziali introduzioni pronte a fare la loro comparsa.

Scalano posizioni prepotentemente i nuovi personaggi Marvel, rispettivamente Venom e Black Panther, che potrebbero quindi fare l’esordio nel titolo di Epic Games. Non solo gli iconici costumi, ma anche abilità uniche a corredo, per permettere agli utenti di godere di nuovi elementi di gameplay che differenzieranno le strategie in partita.

E non è per nulla da escludere che l’aggiornamento 14.20 del titolo porti anche succulente novità in vista del compleanno di Fortnite. Le celebrazioni – che siamo sostanzialmente certi ci saranno – sono previste per il prossimo 26 settembre. In questo stesso giorno, nel 2017, il Battle Royale faceva il suo esordio sulla scena videoludica. Ed era l’inizio di una storia d’amore vera e propria tra il gioco e la sua community.

