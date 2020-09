Le lotte armate dell’ETA (Euskadi Ta Askatasuna) per l’indipendenza del Paese Basco dalla Spagna riempiono alcune fra le pagine più fitte della storia iberica recente. A rievocarne alcuni fra i momenti più incisivi arriva ora la docuserie The Challenge: ETA, su Prime Video dal 30 ottobre 2020.

Questa nuova produzione Amazon Original spagnola è narrata da alcuni degli esponenti politici più rilevanti del paese, fra i quali gli ex primi ministri Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, tutti impegnati nel contrasto all’ETA sia con mezzi politici che attraverso le forze di polizia. The Challenge: ETA si fa strada nella storia del gruppo separatista basco anche attraverso le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti, alti funzionari della polizia militare spagnola – tra cui Manuel Sánchez Corbi – ed ex membri dell’ETA.

The Challenge: ETA si serve di oltre 80 interviste per raccontare di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che ha provocato più di 800 morti. Nelle parole di María José Rodríguez, Head of Amazon Originals Spagna, il risultato è una toccante docuserie di alta qualità che emozionerà i clienti Prime Video spagnoli e di tutto il mondo. La produzione è stata portata avanti da un team eccezionale, sfruttando tutte le risorse possibili affinché i clienti Prime possano godersi appieno questa storia incredibile e senza precedenti, raccontata con il più profondo rispetto e la massima accuratezza.

The Challenge: ETA è prodotta da Cuerdos de Atar, con Luis Velo e Guillermo Gómez come produttori esecutivi, e diretta da Hugo Stuven. Questa docuserie in otto episodi si unirà ad altre serie Amazon Original spagnole molto attese, fra le quali El Corazón de Sergio Ramos e Six Dreams, El Cid, La Templanza e Un Asunto Privado.

Il trailer di The Challenge: ETA, su Prime Video dal 30 ottobre, è disponibile a questo link.