Ci apprestiamo a vivere giorni intensi e ricchi di novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy S8 che sono in commercio in Italia. Alcuni giorni fa, sul nostro magazine, avete trovato un primo approfondimento a proposito dell’aggiornamento di settembre, come nei programmi giunto a tre mesi di distanza dall’ultimo, rispettando in questo modo il programma trimestrale per il dispositivo lanciato sul mercato nel 2017. Ora, secondo quanto raccolto stamane, abbiamo una svolta concreta anche in Italia.

Cosa cambia con la patch di settembre sul Samsung Galaxy S8 in Italia

La novità del giorno, infatti, consiste nell’arrivo della patch di settembre sul Samsung Galaxy S8 nel nostro Paese, alla luce delle segnalazioni inerenti la disponibilità dell’aggiornamento in questione da parte di coloro che si ritrovano con un prodotto no brand. Frammentarie le notizie disponibili fino a questo momento, se pensiamo che dagli screenshot pubblicati dagli utenti abilitati ad installare la patch via OTA sia trapelata la sola dimensione del pacchetto software.

A tal proposito, sappiamo ad esempio che l’aggiornamento abbia un peso di oltre 400 MB. Il changelog ci dice che al Samsung Galaxy S8 siano assicurati miglioramenti solo in termini di prestazioni generali e sicurezza, ma non mi sento di escludere che una volta installato l’upgrade possano emergere plus extra in grado di fare la differenza. Insomma, saranno fondamentali i prossimi giorni per capirci qualcosina di più.

A voi è arrivata la notifica per installare l’aggiornamento di settembre sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus? Avete notato qualche novità extra rispetto a quelle che vengono riportate nel changelog? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da inquadrare meglio la ragione per cui siano ripresi i rilasci per i dispositivi che hanno visto la luce tre anni fa.