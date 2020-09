Ci sono alcune considerazioni interessanti che possiamo fare oggi 23 settembre a proposito della scheda tecnica del Samsung Galaxy S21. Mancano circa cinque mesi, presumibilmente, all’esordio del device sul mercato, ma dopo aver trattato la questione del riconoscimento facciale pochi giorni fa, pare che la situazione stia evolvendo. In particolare, è interessante concentrarsi sulle probabili specifiche della batteria, con relativo confronto rispetto a quanto abbiamo osservato in questo 2020 con il Samsung Galaxy S20.

Come cambieranno le cose con la batteria del Samsung Galaxy S21

Nello specifico, sono trapelate ulteriori indiscrezioni a proposito della batteria del Samsung Galaxy S21 grazie a Sammobile. A detta della fonte, infatti, di recente l’autorità cinese per le telecomunicazioni CCC ha certificato un paio di batterie destinate proprio ai top di gamma che avremo modo di toccare con mano nello scorcio iniziale del 2021, anche qui in Italia. In particolare, il prodotto trapelato in questo frangente porta con sé la sigla EB-BG996ABY e si ritrova con una capacità nominale di 4.660 mAh.

Scendendo ulteriormente in dettagli, emerge che il Samsung Galaxy S20 sarà dotato di una batteria che avrà una capacità nominale di 4.660 mAh e che, al contempo sarà commercializzata come 4.800 mAh seguendo gli standard per questa famiglia di prodotti. A prescindere dal gap che ci può essere tra la capienza effettiva della batteria per lo smartphone e quella che verrà annunciata, ci sarà in ogni caso un passo. Con il Samsung Galaxy S20, infatti, non siamo andati oltre la soglia di 4.500 mAh.

Inutile dire che l’autonomia del Samsung Galaxy S21 dipenderà anche da altri fattori, sia hardware che software. Il compito del produttore coreano sarà quello di trovare il giusto equilibrio tra componenti, affinché ci possa essere effettivamente una maggiore durata della batteria. Che ne pensate dei valori trapelati fino a questo momento?