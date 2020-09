Quello degli smartphone economici è un settore sì parecchio affollato, ma pure uno che pare non essere destinato a tramontare troppo presto. Ecco perché sono tantissimi i produttori che negli anni – e soprattutto negli ultimi mesi – hanno cercato di sedurre animi e portafogli dei potenziali consumatori con device dal rapporto qualità/prezzo piuttosto interessante e vantaggioso. All’appello non dovrebbe mancare neppure LG, compagnia sudcoreana tornata recentemente alla ribalta grazie alla presentazione del suo Wing – device con doppio schermo rotante -, e ora di nuovo sotto i riflettori grazie a prodotti più tradizionali.

Si tratta nello specifico di K52 e K62, due nuovi dispositivi che rientrano proprio nella famiglia degli smartphone economici. E che dovrebbero andare a fare il loro debutto sugli scaffali dei negozi di tutta Europa – Italia compresa – già a metà del mese di ottobre. Stando a quanto si legge in rete, e in particolare sulle pagine del portale GSMArena, si tratterebbe di due smartphone molto simili tra loro, accomunati prima di tutto da uno schermo piuttosto grande con display da 6,6 pollici. Il formato sarebbe da 20:9 con la presenza di un foro per la fotocamera frontale – K62 avrà una selfie-cam da 28 MP, mentre K52 una da 13 MP – circondato da cornici più sottili, mentre non si ha alcuna notizia sul processore. La stessa fonte riferisce di quattro fotocamere posteriori racchiuse in un tradizionale modulo rettangolare, con la lente principale da 48 MP, una grandangolare da 5 MP e due sensori – uno di profondità e uno per gli scatti macro – da 2 MP.

I nuovi smartphone economici di LG, per quanto quasi “gemelli”, presenteranno ulteriori differenze sotto la scocca. Dal punto di vista della memoria interna K62 offrirà 128 GB, mentre K52 64 GB, in entrambi i casi espandibili tramite scheda microSD, mentre tutti e due condivideranno una RAM da 4 GB e la batteria da 4000 mAh. Mancano indizi sul prezzo, ma dovrebbe essere tarato decisamente verso il basso, e sappiamo che gli smartphone saranno disponibili in tre colorazioni, vale a dire blu, bianca e rossa.