L’instore tour dei Fast Animals And Slow Kids parte il 2 ottobre da Milano. Il gruppo presenterà ai fan la nuova graphic novel che lo vede protagonista.

Sette appuntamenti, in tutta Italia, per presentare al pubblico il progetto a fumetti Come Reagire Al Presente, disponibile in libreria da domani, giovedì 24 settembre, per BeccoGiallo.



Come Reagire Al Presente ripercorre la carriera del quartetto perugino composto da Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti. I loro successi e i loro passi falsi ma anche le ambizioni e i timori attraverso una serie di scene della vita quotidiana dei Fast Animals And Slow Kids che fino all’11 ottobre saranno in alcune delle principali librerie della penisola per incontrare i fan nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

Il fumetto è stato scritto da Lorenzo La Neve e Giacomo Taddeo Traini ed è stato disegnato da un team di cinque illustratori (in ordine di apparizione Giacomo Taddeo Traini, Mattia “Drugo” Secci, Alessandra Marsili, Zeno Colangelo e Jacopo Starace).

La copertina del progetto è di Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, fumettista e grande amico della band. La voglia dei Fast Animals And Slow Kids di raccontarsi è stata decisiva per l’elaborazione del fumetto che racconta la loro storia tra cadute e riconoscimenti. I quattro protagonisti si sono raccontati in modo sincero e senza filtri a coloro che si sono occupati i elaborare le immagini del lavoro e la sua storia.

Il risultato di questo ambizioso ed inedito progetto sarà disponibile per l’acquisto in libreria da domani e presentato dal 2 ottobre attraverso l’instare tour al via da Milano. Il 3 ottobre i ragazzi saranno Torino e il 4 a Bologna e Modena per un doppio appuntamento rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 21.30.

Il 6 ottobre i Fask sono attesi al Lanificio di Roma dopo la data del 5 ottobre a Firenze. L’11 ottobre è in programma l’ultimo evento a Perugia.

“Essere protagonisti di un fumetto è davvero incredibile – commentano i Fast Animals and Slow Kids – ancora oggi continua a fare uno strano effetto rivedersi in fotografie e videoclip, ma la sensazione di trovarsi ritratti in questi incredibili disegni è forse ancora più assurdo ma al tempo stesso familiare. Siamo cresciuti leggendo fumetti, dai Paperinik divorati alle elementari alle graphic novel di Gipi, che ci hanno accompagnato da sempre, anche quando eravamo chiusi nelle quattro mura di casa durante il lockdown. Mai avremmo immaginato di ripercorrere ricordi di questi anni di band in un viaggio in van all’interno di un fumetto”.

Milano – 2 ottobre, Dehor Feltrinelli, viale Pasubio 11 – ore 18.30

Torino – 3 ottobre, Off Topic, via Giorgio Pallavicino 35 – due turni: ore 15.30 e 17.30

Bologna – 4 ottobre, Feltrinelli Galleria, piazza Ravegnana – ore 18.00

Modena – 4 ottobre, Mondadori c/o Multisala Victoria Cinema, via Ramelli 101 – ore 21.30

Firenze – 5 ottobre, Feltrinelli presso Teatro di Rifredi, via Vittorio Emanuele II, 303 – ore 18.00

Roma – 6 ottobre, Lanificio, via di Pietralata, 159A – ore 21.00 powered by Nastro Azzurro

Perugia – 11 ottobre, Umbria Libri c/o Cinema Zenith, via Benedetto Bonfigli 5 – ore 21.00