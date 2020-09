Lino Guanciale si unisce al team di Tale e Quale Show con un ruolo inedito. L’occasione sarà venerdì 25 settembre quando andrà in onda la seconda puntata del programma musicale diretto e condotto da Carlo Conti.

Alla vigilia della messa in onda de L’Allieva 3 su Rai1 – l’appuntamento è da domenica 27 settembre, per sei serate consecutive – Guanciale sarà presente allo spettacolo musicale in qualità di quarto giurato. L’anticipazione è stata svelata in esclusiva da TvBlog. Secondo il sito, l’attore affiancherà Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Al momento non si hanno altre informazioni in merito alla puntata, ma l’appuntamento è per venerdì 25 settembre a partire dalle 21:20 su Rai1.

Lino Guanciale tornerà a vestire i panni del dottor Claudio Conforti nella terza (e per ora) ultima stagione de L’Allieva, l’amata fiction della rete ammiraglia tratta dalla saga letteraria di Alessia Gazzola. Dopo tanta attesa, i fan assisteranno finalmente al matrimonio di Alice (interpretata da Alessandra Mastronardi) e Claudio: ma siamo sicuri si concretizzerà? Oppure si tratta solo di un sogno della protagonista? I due attori, in varie interviste, hanno dichiarato che il lieto fine è assicurato, così come la proposta di matrimonio, che avverrà, come ha dichiarato la Mastronardi, nello stile di CC.

Terminata L‘Allieva 3, Lino Guanciale è atteso sul set di Survivors – Sopravvissuti, fiction di stampo internazionale diretta da Carmine D’Elia, che segna la nuova collaborazione tra il regista e Lino Guanciale dopo La Porta Rossa (altra serie con l’attore, confermata per una terza stagione). Le riprese di Survivors dovevano iniziare a maggio 2020 ma, causa Covid e lockdown, probabilmente slitteranno a data da destinarsi. La storia è incentrata sul ritrovamento di sette passeggeri, unici sopravvissuti a un naufragio avvenuto un anno prima. Il ritorno a casa sarà traumatico.

Durante la stagione 2020/2021 è atteso Il Commissario Ricciardi, fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (autore de I Bastardi di Pizzofalcone). La storia è ambientata nella Napoli degli anni Trenta. Guanciale interpreta Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario ferito dal dolore con il “Fatto”, ossia la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta, in una città ritratta in maniera caleidoscopica, mitologica e affascinante.