Vi state chiedendo come tornare alla vecchia versione di Facebook, perché magari non riuscite ad abituarvi all’utilizzo del nuovo layout? Non siete i soli, l’aggiornamento sta investendo un po’ tutti. A partire da oggi 23 settembre sono stati diversi gli account ad essere investiti dal netto cambiamento dell’aspetto del social network blu (sapevamo sarebbe successo, l’azienda ci aveva a lungo preparato alla transizione dopo aver reiteratamente concesso la possibilità di tornare, sebbene in via temporanea, alla versione classica, almeno fino a poche ore fa).

Da settembre qualcosa sarebbe cambiato, in quanto tutti saranno ‘obbligati’ ad utilizzare la nuova versione di Facebook, piaccia oppure no. Finora è stato possibile tornare alla vecchia versione di Facebook, come giustamente suggerito anche dalla pagina di supporto ufficiale, cliccando sul tasto con la freccia rivolta verso il basso, individuabile nell’angolo in alto a sinistra del social network, e poi selezionando la voce ‘Passa alla versione classica di Facebook‘. Allo stesso modo il team di sviluppo ha anche offerto l’opportunità di segnalare quel che a parere degli utenti manca ancora alla nuova versione, comunicandolo attraverso il percorso ‘Assistenza e supporto > Segnala un problema‘, e seguendo man mano le istruzioni che compaiono a schermo.

Purtroppo, se anche voi, come noi, vi siete visti catapultati nel nuovo layout, e sparire la possibilità di tornare alla vecchia versione di Facebook, sappiate che non c’è verso di recuperare l’aspetto precedente (a meno che non decidiate di utilizzare improbabili estensioni del vostro browser, di cui non garantiamo il funzionamento). La cosa più logica da fare è cercare di abituarsi man mano alla nuova versione del social network: in fondo si tratta di farci l’occhio, il resto verrà in automatico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.