Con il trascorrere dei mesi di utilizzo, in merito agli smartphone Huawei e Honor, diventa fondamentale per tutti sapere come gestire la memoria interna. Evitare intasamenti, infatti, è fondamentale non solo per avere sempre spazio disponibile con l’archiviazione di ulteriori contenuti, ma anche per salvaguardare le prestazioni generali dei modelli. In passato, a proposito di questi produttori, abbiamo già trattato l’argomento, concentrandoci però sulla migliore ottimizzazione possibile su Facebook.

Riscontri sui problemi di memoria per smartphone Huawei e Honor

Ad incidere sulla memoria dei modelli Huawei e Honor, però, abbiamo anche altri fattori. Ecco perché ritengo molto interessante portare alla vostra attenzione una replica ufficiale da parte della divisione italiana in alcuni gruppi Facebook. Non sono pochi, infatti, gli utenti che hanno evidenziato questo disagio, soprattutto con modelli più datati. Concentriamoci dunque sull’approccio avuto dal produttore nei confronti di coloro che hanno richiesto un intervento comunicativo dell’assistenza in questo senso:

“Per liberare spazio sul tuo smartphone ti invitiamo ad utilizzare l’applicazione Optimizer / Gestione Telefono (il nome può cambiare a seconda del modello del dispositivo). In questo modo ti verranno dati vari consigli sui file da eliminare (cache di sistema, app inutilizzate, ecc.) e potrai selezionare quelli per cui desideri procedere.Oltre a questo ti consigliamo di spostare foto e video su una memoria esterna (se il tuo dispositivo la supporta) oppure direttamente su PC, collegando lo smartphone tramite il cavo in dotazione“.

Dunque, provate a seguire queste semplici direttive per gestire meglio eventuali problemi di memoria che si sono verificati a bordo dei vostri smartphone Huawei e Honor. Ricordate che potreste ritrovarvi in una situazione simile in futuro, motivo per il quale consiglio a tutti di fare tesoro delle dritte fornite dall’assistenza italiana, a meno che non abbiate trovato soluzioni alternative.