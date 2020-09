Mentre Konami con il suo eFootball PES 2021 ha deciso di rilasciare un mero aggiornamento per il capitolo precedente della saga, FIFA 21 ha scelto la strada della tradizione. La prossima incarnazione della celebre saga calcistica di EA Sports e Electronic Arts sarà infatti un nuovo episodio a tutti gli effetti, la cui uscita ufficiale è fissata per il 9 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, per poi scendere in campo più avanti anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft – vale a dire le attesissime PS5 e Xbox Series X.

Naturale allora che, con l’avvicinarsi della data di debutto nei negozi fisici e digitali, publisher e team di sviluppo stiano rilasciando a getto continuo dettagli e informazioni su FIFA 21. Oggi non fa eccezione: EA ha infatti appena svelato la lista completa degli stadi e delle squadre del gioco. Sappiamo prima di tutto che nel nuovo capitolo di FIFA saranno inclusi oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre provenienti da ogni parte del mondo e oltre 30 campionati. Gli stadi su licenza sfiorano invece l’impressionante numero di 92. Trattandosi di liste piuttosto lunghe, vi riportiamo solo quelle che interessando l’Italia, rimandandovi al sito della produzione per tutti i team e per tutti gli stadi in cui potremo giocare sia in singolo che in multiplayer online.

Squadre Serie A di FIFA 21

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone*

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Inter

La Spezia*

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Piemonte Calcio*

Roma FC*

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Udinese

Squadre Resto del mondo in FIFA 21

Brescia

Chievo Verona

Empoli

Lecce

Spal

*Licenza assente. Le squadre con l’asterisco hanno divise, loghi o nomi generici, ma giocatori reali.

In FIFA 21 non sarà purtroppo presente la Serie B, considerando che sarà una esclusiva del rivale PES 2021. Per la stessa ragione, nel campionato di Serie A non appariranno AS Roma e Juventus. Brescia, Chievo Verona, Empoli, Lecce e Spal ci saranno, ma figureranno tra le squadre del resto del mondo. Inoltre, è stata confermata l’assenza della licenza della Nazionale Italiana.