Celebrare il compleanno di Bruce Springsteen significa raccogliere tante vite e tante immagini. Oggi il Boss compie 71 anni, almeno anagraficamente. Le suggestioni sono ancora tante e Bruce, che nel nome della musica impiega sempre carne e anima, è ancora quella voce che sigilla l’attualità dello stato di cose del suo Paese e del suo continente, l’analista che firma il referto e fa il punto della situazione attraverso la poesia.

Il Boss è quello di Born In The USA, il brano travisato da Ronald Reagan poco dopo l’uscita del disco omonimo nel 1984. L’allora presidente degli Stati Uniti propose di far suonare quella canzone nel corso della campagna elettorale, ma Springsteen negò il consenso. Il titolo tradiva le intenzioni, perché il testo in realtà non celebrava l’America ma abbracciava tutti i connazionali sopravvissuti alla guerra del Vietnam, un conflitto inutile e disastroso.

Il Boss è così: la sua America è quella dei racconti bucolici, dei personaggi che hanno nostalgia di casa e del loro amore, delle metropoli così frenetiche ma desolate. La sua America è quella del rock passionale, l’amante che commuove le coscienze coniugando chitarre elettriche e sentimento, della E Street Band e di The Ghost Of Tom Joad, di Born To Run e di Letter To You. Sì, perché Bruce Springsteen è l’amico sincero che non sbaglia né finge, nemmeno dopo decenni di carriera. Non si logora, non perde linfa né ispirazione.

Letter To You sarà tra le nostre mani il 23 ottobre, fra un mese esatto. A questo giro, dopo Western Stars (2019), il Boss si fa accompagnare nuovamente dalla E Street Band e di nuovo si rivela il padre affettuoso che culla, accudisce e rimprovera con affetto la sua terra. Nella sua vita ha alzato la voce numerose volte e oggi, per il compleanno di Bruce Springsteen, rendiamo grazie al Boss per la sua autenticità, per non aver mai tradito il mondo.