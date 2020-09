Le due raccolte di Ornella Vanoni stanno per uscire. Il nuovo album è già pronto, ma l’emblematica artista milanese sarà prima sul mercato con due cofanetti nel quale saranno contenute cover e grandi successi, oltre alle rese jazz di alcuni grandi brani.

Oggi Le Canto Così – Vol. 1, 2, 3, 4 sarà disponibile su etichetta Nar International con distribuzione Warner Music a cominciare dal 25 settembre. Il cofanetto sarà pubblicato in edizione limitata, in doppio vinile e conterrà tutti i successi degli anni d’oro dell’artista.

Per il 26 settembre, data fissata per il Record Store Day, è invece atteso il cofanetto Ornella &… (Duetti, Trii, Quartetti), con i quattro album che raccolgono i successi degli anni d’oro dell’artista, comprese alcune collaborazioni con gli artisti del panorama jazz.

Si tratta del doppio album uscito nel 1986, ideato e prodotto da Sergio Bardotti e contenente i grandi classici italiani. Nella tracklist è presente Amarsi Un Po’, Chissà Se Lo Sai, Il Mondo, Poesia, Sì Viaggiare, La Donna Cannone, Ancora, La Notte Dell’Addio, Occhi Di Ragazza, riproposti nelle versioni di alcuni dei maggiori musicisti jazz: George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann.

Per il 25 settembre è invece attesa la raccolta completa delle quattro compilation Oggi Le Canto Così del 1979, 1980 e 1982, disponibili in un cofanetto e con una grafica inedita. Il primo volume contiene i grandi successi di Ornella Vanoni pubblicati da Ricordi e Ariston fino al 1979. Tra questi brani, si contano Domani È Un Altro Giorno, L’Appuntamento, Tristezza (Per Favore Va Via), Albergo A Ore, Un’Ora Sola Ti Vorrei, La Musica È Finita. Nel secondo volume, c’è l’omaggio a Luigi Tenco e a Gino Paoli attraverso i brani che aveva già interpretato e inciso come Senza Fine, Che Cosa C’è, Mi Sono Innamorata Di Te, Vedrai Vedrai, Lontano Lontano. Il quarto volume contiene Le Canzoni Della Mala con un nuovo arrangiamento.

Nel quarto volume, tornano i grandi successi di Ornella Vanoni con Dettagli, Una Ragione Di Più, Eternità, Io Ti Darò Di Più, ma anche Resta Cu’mme e Roma Nun Fa’ La Stupida Stasera.