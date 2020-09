Un segnale estremamente interessante quello che posso condividere con voi, oggi 23 settembre, a proposito del Prime Day 2020 di Amazon. In tanti si stanno chiedendo quali siano le date scelte dallo store, soprattutto coloro che sono in bilico nel portare a termine un ordine, magari aspettando giorni migliori con prezzi più convenienti. Nei giorni scorsi vi abbiamo già riportato qualche voce di corridoio sotto questo punto di vista, ma quelle odierne sembrano essere spifferi che sanno molto di mossa ufficiale da parte del market.

Segnate queste date per il Prime Day 2020 di Amazon

Come tutti sanno, il Prime Day 2020 di Amazon arriverà in ritardo rispetto agli altri anni. Appuntamento solitamente estivo, con date fissate spesso e volentieri durante il mese di luglio, non potevano non esserci condizionamenti con la storia del Covid. Ecco, dunque, la necessità di spostare tutto ad ottobre, in attesa di capire se e quando ci sarà il successivo Black Friday. A tal proposito, non è da escludere uno slittamento a dicembre, per assicurare la giusta distanza temporale in calendario tra i due appuntamenti.

Tornando al Prime Day 2020 di Amazon, le date trapelate in queste ore si devono ad una fonte autorevole come The Verge, entrata in possesso di email interne al team. Tali messaggio, infatti, indicano che le offerte dovrebbero aversi tra il 13 ed il 14 ottobre, anche se non escludo che la “forchetta” possa essere ampliata ai giorni antecedenti e successivi. Se queste informazioni dovessero essere confermate, vorrebbe dire rinuncia al weekend. Contrariamente a quanto avvenuto negli scorsi anni.

Ancora, un’altra mail in circolazione ci parla dell’invito da parte dell’azienda ai propri dipendenti, affinché non ci sia richiesta di ferie tra il 13 ed il 20 ottobre, probabilmente per essere operativo al 100% con le consegne. Cosa vi aspettate dal Prime Day 2020 di Amazon? Diteci che ne pensate con un commento a seguire.