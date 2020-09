Il concerto benefico per John Lennon, Dear John, arriva alla seconda edizione. A questo giro tutto si svolgerà in streaming su YouTube in diretta dall’Hard Rock Hotel di Londra. Parliamo di evento benefico perché durante la diretta gli spettatori potranno effettuare delle donazioni a War Child UK, organizzazione che distribuisce servizi a favore delle famiglie colpite dalla guerra nelle zone più sensibili del pianeta.

Gli ospiti del concerto benefico per John Lennon

L’evento è stato organizzato da Sepp Osley dei Blurred Vision e sarà ricco di ospiti. Tra quelli già noti troviamo Peter Gabriel, cantautore ed ex compagno di avventura di Phil Collins nei Genesis, la cantautrice KT Tunstall e Maxi Jaxx dei Faithless, oltre a Lindsay Ell, PP Arnold, Andy Fairweather Low, Graham Gouldman dei 10cc, Lawrence Gowan degli Styx, Nick Van Eede dei Cuttin Crew, Mollie Marriott, Laura Jean Anderson e, ovviamente, i Blurred Vision. Ci sarà anche John Illsley, bassista dei Dire Straits. Altri ospiti verranno annunciati a breve.

La diretta

Il compianto ex Beatles e autore di Imagine sarà celebrato con le performance degli ospiti. Una data importante, perché in questo 2020 John Lennon avrebbe compiuto 80 anni. Il concerto si terrà il 9 ottobre 2020 alle ore 20 secondo il fuso orario BST, che corrisponde alle ore 21 in Italia.

Lo streaming sarà gratuito e durante la diretta sarà possibile procedere alle donazioni destinate a War Child UK. Dear John è anche il titolo di un brano celebrativo pubblicato dai Blurred Vision nel 2019. Nel video ufficiale tanti personaggi rendono omaggio all’ex Beatles con un messaggio, tra di essi troviamo anche Peter Gabriel che parteciperà all’evento di ottobre.

Ancora oggi l’autore di Working Class Hero viene ricordato come un artista geniale, promotore della pace nel mondo e dell’uguaglianza. Il concerto benefico per John Lennon sarà un’occasione per ricordare la sua musica e la sua protesta pacifica.