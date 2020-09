Dopo anni trascorsi a scrivere delle menti criminali più spietate d’America la showrunner di Criminal Minds Erica Messer sta per cimentarsi in un genere completamente diverso: sarà lei la capo-sceneggiatrice di Triage, il potenziale nuovo medical drama di ABC.

Per ora la rete ha ordinato soltanto un episodio pilota, che potrebbe essere il primo di un’intera stagione: alla showrunner di Criminal Minds è affidato il compito di raccontare la storia di una pioniera della chirurgia, Finley Briar (interpretata da Parisa Fitz-Henley), attraverso tre diversi decenni nello stesso ospedale.

Questo nuovo medical drama che può contare sull’esperienza della schowrunner di Criminal Minds ha lo scopo di mostrare, attraverso una storia particolare, l’evoluzione generale della medicina nei primi decenni del nuovo millennio. I cambiamenti della chirurgia generale fanno da sfondo ad una trama di carriere, amicizie e storie d’amore che coinvolgono Finley e i suoi colleghi nel corso del tempo. Con l’uso sapiente di trucco e parrucco, la protagonista Parisa Fitz-Henley interpreterà il personaggio di Finley Briar in tutti e tre i decenni in cui è ambientato Triage.

La dottoressa intorno alla quale ruota la serie della produttrice di Criminal Minds è descritta come “ambiziosa e calorosa, con un grande senso dell’umorismo“: brillante chirurgo traumatologico, è un medico in grado di pensare e agire velocemente, stando “15 mosse avanti nella partita di scacchi della chirurgia contro il tempo“. La sua indole e la sua capacità di giudizio finiscono però, talvolta, per metterla nei guai, quando decide di aggirare il protocollo ospedaliero a favore del percorso più rapido per raggiungere il suo scopo: salvare la vita dei pazienti. La serie si svolge su tre linee temporali ben precise: nel 2011 Finley è una promettente specializzanda del primo anno con l’abilità di prendere decisioni salvavita in un attimo e sta cercando di capire come l’amore possa trovare posto nella sua vita, mentre dieci anni dopo è diventata un chirurgo traumatologico felicemente sposata e incinta ma alle prese con il delicato equilibrio tra lavoro e vita privata. Infine nel 2031, Finley è sopravvissuta a un incidente scioccante e sta cercando di rimettere in sesto la sua vita.

Al fianco della produttrice esecutiva di Criminal Minds lavoreranno il regista di Crazy Rich Asians Jon M. Chu e lo scrittore David Cornue, che è anche il creatore di Triage. Al momento è stata annunciata soltanto la protagonista del cast, già nota agli appassionati dell’universo Marvel per aver interpretato Reva Connors nelle serie tv Jessica Jones e Luke Cage, oltre che per il ruolo di Fiji Cavanaugh nella serie drammatica di NBC Midnight, Texas.