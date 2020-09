Brani inediti di Paul McCartney risuonano alla Milano Fashion Week in occasione di alcune presentazioni della settimana della moda italiana.

I pezzi inediti di Paul McCartney sono il regalo della figlia, Stella McCartney, agli ospiti delle presentazioni delle sue nuove collezioni. E non è tutto: Stella ha deciso di puntare sulla famiglia consentendo ai suoi ospiti di apprezzare anche i lavori artistici di sua mamma, Linda.

Gli ambienti di Stella McCartney a Milano prevedono un vero e proprio tuffo nell’arte della famiglia McCartney in toto. Gli ospiti, invitati alle sue presentazioni, possono scoprire le foto di Linda sfogliando i libri fotografici disponibili nel dehors allestito nel cortile in via Santo Spirito mentre ascoltano brani inediti di Paul McCartney, un’esclusiva anteprima di Stella per il lancio delle sue nuove collezioni.

In tutto sono tre ore di brani inediti che non sono a disposizione per l’acquisti né da parte degli ospiti né dei fan. La nuova musica di Paul McCartney non è acquistabile e non è disponibile sul web per l’ascolto in streaming: può essere ascoltata, almeno per ora, solo in occasione degli eventi di Stella McCartney in alcune boutique d’Europa.

Si tratta principalmente di brani strumentali disponibili con cuffie Beats o in un photobooth insonorizzato. Gli ospiti possono anche realizzare contenuti da pubblicare sui social.

Non è un’esclusiva solo italiana. I brani inediti di Paul McCartney saranno disponibili anche a Londra, Parigi, Madrid e Barcellona, dove Stella McCartney proporrà la stessa esperienza a chi visiterà i suoi store in occasione della presentazione ufficiale della capsule collection Autumn Winter 2020 Stella McCartney Shared.

La nuova collezione è unisex ed è stata ideata da Stella McCartney in collaborazione con l’illustratore londinese Will Sweeney sfidando le coppie a cambiarsi i vestiti dal momento che ogni indumento può essere indossato indifferentemente da lei e da lui.