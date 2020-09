Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è stato rilasciato a livello globale la scorsa settimana, ma alcuni clienti che avevano già effettuato il pre-ordine sono riusciti a mettere prima le mani sul dispositivo, riscontrando la mancanza dell’opzione per l’attivazione eSIM, per l’appunto disabilitata, almeno fino ad oggi. Come vi raccontavamo in questo articolo di qualche giorno fa, sapevamo sarebbe stata solo questione di tempo prima che il colosso di Seul rilasciasse un aggiornamento software dedicato per l’attivazione dell’opzione eSIM, come oggi è successo. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade designato per l’abilitazione della funzione risponde alla sigla ‘F916BXXU1BTIA‘, che aggiunge il menu di gestione delle schede SIM fino a questo momento mancante.

Il log delle modifiche fa menzione anche ad un intervento per quanto riguarda l’app della fotocamera, anch’essa aggiornata. L’aggiornamento F916BXXU1BTIA è attualmente in fase di rilascio in Europa per i Samsung Galaxy Z Fold 2 (chi lo riterrà opportuno potrà anche procedere all’installazione manuale scaricando da parte il pacchetto, per poi innestarlo attraverso il tool non ufficiale Odin: se fossimo in voi, lo premettiamo subito, non rischieremmo, anche perché è di un dispositivo dal prezzo di circa 2000 euro che si sta parlando). Chi di voi deciderà di mettere le mani sul Samsung Galaxy Z Fold 2 non dovrà più preoccuparsi della mancanza dell’opzione eSIM, e potrà procedere da subito ad impiegarla, magari come già faceva con il proprio dispositivo precedente.

Per tutti gli altri dettagli vi diamo appuntamento al nostro prossimo articolo, così da potervi esattamente dire quando l’aggiornamento F916BXXU1BTIA verrà reso disponibile in Italia a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 2 (siamo consapevoli non sia un device per tutti, ma qualcosa ci dice che avrà più successo rispetto al modello di prima generazione, che un po’ ha deluso).