Non solo iPhone 12, ma pure iPhone 12 Mini. E’ questo l’ultimo e insistente rumor a ruotare attorno alla prossima linea di smartphone di casa Apple, il cui annuncio ufficiale – e successivo debutto sul mercato – dovrebbe essere fissato per il mese di ottobre. Non è un segreto che in queste ore abbia iniziato a circolare un’indiscrezione che va di fatto a stravolgere tutte quelle certezze che avevamo sui nomi dei prossimi “melafonini”: così come vi abbiamo già informato nella giornata di ieri, un leaker avrebbe svelato denominazioni differenti rispetto a quelle diramate fino ad ora – dalla prima grande soffiata di Jon Prosser -, condividendo l’informazione tramite il suo account Twitter.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

A stupire in particolare è proprio il nome iPhone 12 Mini, che andrebbe di conseguenza a riferirsi al modello con schermo da 5,4 pollici, il più anomalo tra quelli in cantiere nelle laboriose fucine del gigante di Cupertino. L’iPhone 12 “di base” sarebbe allora quello con il display da 6,1 pollici, proprio come iPhone 12 Pro. La tesi, per quanto abbia fatto storcere il naso a molti – tra semplici appassionati e veri e propri esperti del settore mobile -, non sarebbe comunque così campata in aria. Anzi, in data odierna trova ulteriori conferme in vista del prossimo keynote di Apple.

Come potete verificare anche voi in prima persona fiondandovi subito a questo indirizzo, un produttore di cover ha infatti realizzato e già messo in vendita proprio una cover protettiva per iPhone 12 Mini, visibile pure nell’immagine poco più in basso in questo stesso articolo. Si tratterebbe di un device mobile più piccolo ed economico rispetto agli altri della stessa linea, utilizzato dalla compagnia americana per ritagliarsi nuove fette di mercato. E per suscitare l’interesse di quel pubblico che ha sempre visto gli iPhone come smartphone troppo costosi e probabilmente pretenziosi.

Naturalmente allo stato attuale non sappiamo se vedremo davvero iPhone 12 Mini nella nuova gamma della “mela morsicata”, ma ammettiamo che l’ipotesi è realmente affascinante. Non credete anche voi?