22 Settembre di Ultimo è da oggi disponibile in streaming e in digital download. Il brano segna l’avvio di un nuovo capitolo discografico per il cantautorap romano, che fonda Ultimo Records e lascia l’etichetta indipendente Honiro.

22 Settembre di Ultimo è il primo brano ad uscire con l’etichetta che ha fondato e che lo sosterrà nelle sue prossime produzioni. Ad annunciare 22 Settembre è stato lo stesso Ultimo che a poche ore da rilascio ha svelato anche la copertina del singolo: un quadro che ritrae un bambino di spalle a Londra, intento ad osservare il London Eye e il Big Ben.

22 Settembre non poteva che essere rilasciato il 22 settembre. Il nuovo singolo di Ultimo esce di martedì quando la maggior parte dei nuovi brani viene lanciata tradizionalmente di venerdì.

Ad accompagnare il rilascio di 22 Settembre ci sarà il videoclip ufficiale, diretto dagli YouNuts (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), con due protagonisti d’eccezione: gli attori Marco Giallini e Ludovica Martino, quest’ultima conosciuta per il suo ruolo nella serie TV di successo Skam Italia.

Il video sarà disponibile su YouTube dalle ore 14.00 di oggi.

Testo 22 Settembre

Preferisco vivere

senza mai più chiedere

preferisco stringere

che lasciare perdere Vivo nel confronto

di un secolo e un secondo

e non trovo così assurdo

che il mondo sia un istinto

Ti va se ci lasciamo?

Che torna il desiderio

poi vieni qui vicino

e raccontami un segreto

Io so di un vecchio pazzo

che parla alle persone

di cose mai accadute

per vivere un po’ altrove Io la vita la prendo com’è

questo viaggio che parte da sé

che non chiede il permesso mai a me

io la vita la prendo com’è Puoi lasciare adesso le

vecchie convinzioni

ne costruiremo altre

con nuove mie parole

ci penserò io a tutto

tu dovrai un po’ affidarti

e perdona la freddezza

ma spero che mi salvi

per starmene in silenzio

in sere più autunnali

ricordo me in un parco

a dire “mostra quanto vali”

e non essere mai affranto

se un sogno non si svela

ho visto gente esclusa

ridere a squarciagola