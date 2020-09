Le riprese de La Casa di Carta 5 sono in corso dallo scorso agosto, quando la serie è tornata in produzione in Spagna dopo il lungo periodo di lockdown, e nuove immagini dal set potrebbero rivelare uno spoiler sulla trama dei nuovi episodi.

Quella che sarà l’ultima stagione della fortunata – e per molti sopravvalutata – serie di Alex Pina per Netflix, partirà certamente dal confronto vis à vis – per citare un’altra creatura dello stesso sceneggiatore – tra il personaggio del Professore e quello di Alicia Sierra, l’ispettrice allontanata dalla polizia come capro espiatorio nel finale della quarta stagione e ora pronta a vendicarsi dell’ideatore della rapina alla Banca di Spagna.

Alcuni indizi sembrano suggerire che il faccia a faccia tra i due, ultima scena della quarta parte della serie, finisca nel sangue: a rivelarlo potrebbero essere le foto pubblicate dai due attori che interpretano Il Professore e Sierra, Alvaro Morte e Najwa Nimri. Entrambi impegnati nelle riprese de La Casa di Carta 5, hanno condiviso su Instagram alcuni scatti dal backstage in cui appaiono da un lato gli abiti del Professore con delle macchie che somigliano a sangue e dall’altro le dita della Nimri (completamente svestita) macchiate di rosso. Quest’ultima immagine è stata poi rimossa dal profilo Instagram dell’attrice.

I dettagli quasi impercettibili, ma non sfuggiti agli occhi dei seguaci più attenti, potrebbero essere uno spoiler de La Casa di Carta 5 e indicare che c’è stata una colluttazione tra i due finita nel sangue. Non è da escludere, però, che tra Sergio Marquina e l’astuta Sierra si finisca per trovare un accordo o perfino un’alleanza, visto che ormai sono entrambi sullo stesso fronte, contro la polizia e le istituzioni che in modi diversi hanno cercato di incastrarli.

Sempre dal set de La Casa di Carta 5 erano già arrivate altre immagini spoiler, quelle che mostrano Berlino a Copenaghen con un personaggio ancora misterioso (la new entry Patrick Criado) e la moglie Tatiana (Diana Gomez, protagonista della serie Netflix Valeria) e quelle che ritraggono Ursula Corberò e Miguel Angel Silvestre intenti a recitare presumibilmente nei panni di una coppia, con il nuovo acquisto del cast che potrebbe essere il fidanzato di Tokio morto nella rapina precedente all’incontro col Professore.

La Casa di Carta 5 non ha ancora una data d’uscita ma arriverà certamente su Netflix, dove sono disponibili le 4 stagioni precedenti, entro il 2021. Con questa stagione si concluderà la trama della rapina alla banca di Spagna, ma non è detto che la serie non possa continuare in altre forme, come ad esempio uno spin-off su uno dei personaggi.