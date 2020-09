Da martedì 22 settembre gli amanti di The Good Wife potranno iniziare un rewatch della serie dalla primissima stagione: il legal drama di punta di CBS, in onda negli Stati Uniti dal 2009 al 2016, riparte su La7 con due episodi al giorno a partire dalle 18.00.

Nella fascia preserale che era già stata presidiata da Dead Drop Diva, ora La7 propone la serie a carattere giudiziario di grande successo ideata da Robert King e Michelle King, vincitrice di cinque Emmy Awards, gli Oscar della televisione. Molto popolare ma anche molto amata dalla critica, The Good Wife ha riscosso grandi apprezzamenti soprattutto per la performance della sua protagonista Julianna Margulies nel ruolo di Alicia Florrick, ma anche per il modo in cui ha trattato temi di grande attualità politica e sociale con i casi di ciascun episodio e la questione della parità di genere nelle professioni e nella percezione della società attraverso le vicende della protagonista.

La storia di The Good Wife è quella di Alicia, avvocato che ha sacrificato la carriera per la famiglia, permettendo al marito, il procuratore di Stato della Contea di Cook Peter Florrick (Chris Noth), di fare strada: quando quest’ultimo viene incarcerato con gravi accuse, per far fronte alle spese legali e provvedere al mantenimento dei figli Zach e Grace (Graham Phillips e Makenzie Vega), la protagonista decide di tornare a lavorare dopo un decennio di assenza dalle aule di tribunale. Viene assunta nello studio legale dell’amico del college Will Gardner (Josh Charles), lo Stern, Lockhart & Gardner, e qui conosce i suoi nuovi colleghi: Diane Lockhart (Christine Baranski), socia alla pari di Will, Cary Agos (Matt Czuchry), giovane e ambizioso avvocato con cui entrerà presto in competizione, e Kalinda Sharma (Archie Panjabi), investigatrice privata di origini indiane. Dopo anni trascorsi a fare “la brava moglie” di professione, come da titolo, Alicia deve farsi strada in un mondo competitivo e spietato, bilanciando il lavoro con la cura dei figli, che cerca di proteggere dallo scandalo di corruzione e prostituzione che ha travolto la carriera di suo marito e sconvolto il ménage familiare.

Oltre a Julianna Margulies, già volto di E.R. – Medici in Prima Linea e premiata con due Emmy e un Golden Globe per il ruolo di Alicia, The Good Wife ha potuto contare su altri volti molto noti al pubblico delle serie tv americane come Chris Noth (l’ex Mr. Big di Sex And The City nonché il detective Mike Logan di Law & Order), Matt Czuchry (il Logan Huntzberger di Una Mamma per Amica, ora protagonista del medical drama The Resident) e Christine Baranski (attrice di numerose commedie nonché interprete della dottoressa Beverly Hofstadter nella sitcom The Big Bang Theory).

Dalla serie è nato anche lo spinoff The Good Fight, incentrato sui personaggi di Diane Lockhart e Lucca Quinn (Cush Jumbo), che ha debuttato nel 2017 sempre su CBS ed è ancora in produzione, attualmente per una quinta stagione.

The Good Wife è stato trasmesso in prima visione in Italia da Rai2 e ora arriva su La7 con due episodi pomeridiani, a partire dalle 18.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.