Abbiamo finalmente nuovi smartphone Huawei e Honor che possiamo aggiungere ufficialmente alla lista dei prodotti compatibili con la beta di EMUI 11. Questa, almeno, la sentenza che ci arriva oggi 22 settembre, dopo i primi segnali concreti pervenuti in Europa pochi giorni fa e puntualmente raccontati sulle nostre pagine. In attesa dei primi feedback da parte di coloro che avranno modo di testare il pacchetto software, vediamo dunque come stanno cambiano le cose questo mercoledì.

I nuovi smartphone Huawei e Honor aggiunti alla beta di EMUI 11

Ad esempio, a partire da oggi, l’aggiornamento in questione potrà essere testato anche da device che hanno ricoperto un ruolo importante in occasione della cosiddetta Huawei Developer Conference 2020. Basti pensare al fatto che, accanto ai dispositivi Huawei Nova 7 e Nova 7 Pro, il discorso a partire da questa mattina risulta esteso una volta per tutte anche ai possessori dei vari Nova 6, Nova 6 e Nova 6 5G. Per loro da giorni si vociferava di un rollout avviato, ma ora abbiamo definitivamente superato la fase del reclutamento per il beta test EMUI 11.

Per quanto riguarda il mondo Honor, quella di oggi è una giornata molto importante soprattutto per la serie Honor 30. Anche qui, dopo la fase iniziale di reclutamento, che aveva evidenziato lo stato avanzato dei lavori per i top di gamma, siamo passati una volta per tutte ad un livello più concreto con EMUI 11. Solo nei prossimi giorni capiremo se la beta sia già a buon punto o meno.

Vi ricordo che questa versione di EMUI 11 ad un nuovo blocco note, oltre alla modalità multi-windows rivoluzionata e migliorata. Ancora, i possessori di modelli Huawei e Honor menzionati oggi potranno toccare con mano animazioni più fluide, mentre per AOD intelligente dovremo attendere con ogni probabilità qualche altra settimana. Che ne pensate delle notizie trapelate oggi?