Il concerto di Elisa a Ferrara è rimandato al 29 settembre. Le condizioni meteo non avrebbero potuto permettere il corretto svolgimento dell’evento, motivo per il quale si è deciso di rinviarlo. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, mentre chi fosse impossibilitato a partecipare può richiedere il rimborso presso il punto vendita in cui ha effettuato l’acquisto.

L’annuncio è comparso sui social dell’artista, nei quali sono comparse anche le modalità per accedere al rimborso e la validità dei biglietti, che rimarrà immutata fino al giorno 29, data decisa per il recupero del concerto a Ferrara.

Continuano così le date del tour che Elisa ha organizzato per sostenere la sua crew, ferma da molti mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Il ricavato dei concerti sarà infatti destinato al suo team, che ancora aspetta di tornare a lavorare a pieno regime.

Già il primo concerto di Ferrara si era svolto nel segno del maltempo. L’artista non si era però lasciata prendere dallo sconforto e aveva proseguito con il megafono, fino a quando non sono state ripristinate le condizioni che le hanno consentito di riprendere a cantare i brani presenti in scaletta.

Elisa era già tornata sul palco per il concerto ai Laghi di Fusine, destinato ai pochi fan che sono riusciti a ottenere il biglietto. Il live si è svolto nel rispetto delle norme anti-Covid, con distanziamento e utilizzo delle mascherine. Il tour successivo è arrivato per il sostegno della crew, con il primo concerto che si è tenuto a Vicenza in Piazza dei Signori.

L’ultimo tour dell’artista friulana risale alla fine del 2019, quando aveva deciso di supportare il suo ultimo album, Diari Aperti. La musica del disco era stata suonata anche nei teatri, con una lunga tournée che aveva tenuto a cominciare da marzo e nella quale aveva ospitato anche Francesco De Gregori per Quelli Che Restano.