Il cosiddetto Power Universe continua a espandersi. Dopo un debutto da record su Starz – e l’arrivo su StarzPlay in contemporanea Usa –, Power Book 2: Ghost si guadagna il rinnovo per una seconda stagione. La serie prodotta da Courtney A. Kemp e Curtis 50 Cent Jackson, primo spin-off dell’acclamata Power, può così proseguire la sua corsa trionfale con la certezza di poter contare su uno straordinario numero di spettatori – 7,6 milioni nella prima settimana – e la speranza di accrescere ulteriormente il proprio seguito.

Il successo istantaneo di Power Book 2: Ghost è un tributo alla qualità delle capacità narrative di Courtney, alla forza del franchise di Power e alla lealtà dei nostri incredibili fan, è stato il commento di Christina Davis di Starz. Ciò che Courtney, Curtis e i loro collaboratori sono riusciti a raggiungere creando il Power Universe è a dir poco straordinario. È un privilegio avere la possibilità di proseguire il viaggio di Power con il nostro pubblico e non vediamo l’ora di addentrarci ulteriormente in questo mondo in modi nuovi ed entusiasmanti e per molte stagioni a venire, ha concluso.

Queste parole sono un chiaro indizio della visione di lungo termine che Starz e Lionsgate hanno nei riguardi del franchise di Power, e in particolare di Power Book 2: Ghost. Il primo spin-off della serie originale osserva le immediate conseguenze degli eventi del finale di Power 6, e soprattutto come Tasha (Naturi Naughton) decida di assumersi la colpa dell’omicidio di Ghost. Allo stesso tempo il figlio Tariq (Michael Rainey Jr.) si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua vita e rifiuta di compiere l’unica azione che potrebbe scagionare la madre: confessare di esser stato lui a uccidere il padre (Omari Hardwick).

Sono incredibilmente onorata e grata per la risposta dei fan di Power: i migliori fan al mondo, punto. Vederli tornare – e accogliere nuovi spettatori per il primo spin-off del Power Universe – è un sogno che diventa realtà. Nel 2012 50 Cent, Mark e io ci siamo sentiti dire che una serie con protagonisti di colore non avrebbe mai attratto un pubblico internazionale, ma abbiamo dimostrato a tutti che avevano torto, e grazie a StarzPlay abbiamo fan nel Regno Unito, in Messico, in Francia, in Brasile e oltre, tutti collegati al Power Universe, ha commentato con orgoglio la creatrice e showrunner della serie, Courtney Kemp. Nella seconda stagione [di Power Book 2: Ghost] il percorso di Tariq con la famiglia Tejada si farà ancora più complicato – e pericoloso – perché inizierà a capire che uomo diventerà.

Entusiasta del rinnovo anche il produttore esecutivo 50 Cent, già proiettato al futuro della serie e ai suoi prossimi spin-off. Quando ho avuto l’idea di creare il Power Universe sapevo che il suo successo avrebbe superato molti livelli e sono lieto che i fan si siano dimostrati d’accordo con me. Presto arriverà il momento di pubblicare Power Book 3: Raising Kanan e Power Book 4: Force, non vedo l’ora.

La prima stagione di Power Book 2: Ghost andrà in onda in due blocchi. Il finale di metà stagione sarà disponibile su Starz domenica 4 ottobre, e verso la fine dell’anno arriveranno i cinque episodi rimanenti.

