Gli utenti più esperti conosceranno senz’altro Android Auto, ovvero il sistema di infotainment che il colosso di Mountain View propone per la gestione dello smartphone equipaggiato con il proprio OS mobile mediante il ricevitore presente nelle vetture supportate. Ne esiste una versione wireless particolarmente apprezzata che consente di evitare l’uso di cavi e porte USB, in presenza di alcuni requisiti necessari. Come riportato da ‘androidworld.it‘, ve ne sono di diversi, tra cui i seguenti: vetture con ricevitore compatibile con Android Auto wireless, integrato a bordo delle auto più recenti dei marchi BMW, Fiat, GM, SEAT, Mercedes-Benz e Skoda, e per alcuni esemplari Volkswagen e Hyundai in un prossimo futuro (non sperate di trovarlo su macchine immatricolata prima del 2019).

Occorre, inoltre, avere Android Auto aggiornato all’ultima versione disponibile, ed un piano dati attivo, oltre che smartphone con Android 11, device Pixel, Samsung con Android 10, oppure ancora Galaxy S8 e Note 8 con Android Pie. Potrebbero esserci anche altri smartphone compatibili con Android Auto wireless, feature che è possibile attivare attraverso le opzioni sviluppatore dell’applicazione. Ricordate bene che nulla funzionerà in assenza di un ricevitore compatibile con Android Auto wireless, presente sulle vetture molto recenti, o da poter acquistare in un secondo momento sulla base dei modelli compatibili.

Speriamo di aver soddisfatto la vostra curiosità, e soprattutto che possiate beneficiare di tutti i vantaggi derivati dall’utilizzo di Android Auto wireless, dicendo addio a cavi e porte USB, spesse volte una vera seccatura, specie quando non se ne trovano nell’immediato sotto mano (il discorso vale sempre che abbiate acquistato da poco una vettura di ultima generazione per via del ricevitore, senza cui non sarà purtroppo possibile utilizzare il servizio senza fili). Se avete altre domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.