Manca poco al debutto de L’Allieva 3. Il conto alla rovescia è iniziato: da domenica 27 settembre, Alice Allevi e Claudio Conforti tornano a intrattenere il pubblico di Rai1 con un nuovo ciclo di episodi, l’ultimo al momento.

In questa nuova stagione, tratta dai romanzi Arabesque e Il ladro gentiluomo di Alessia Gazzola, i due protagonisti pare proprio che convoleranno a nozze. Le foto pubblicate da diversi settimanali, tra cui TelePiù e TV Sorrisi e Canzoni, non lasciano spazio a dubbi: Alice è in abito bianco. La grande domanda è: si tratta di un sogno oppure sta accadendo davvero?

È presto detto: nel primo episodio de L‘Allieva 3, la proposta ci sarà, ma non aspettiamoci un qualcosa di romantico. Il tutto infatti avverrà nello stile di Claudio. E a proposito di CC, Lino Guanciale ha svelato a TelePiù che il suo alter ego televisivo mostrerà le sue fragilità: “Alice è in una fase di crescita della sua vita, mentre lui si sente in una fase di stallo. Questo lo disorienta e Conforti dimostrerà fragilità nuove e inaspettate.”

I fan possono stare tranquilli: i due protagonisti sono innamorati, niente potrà separarli. Neanche Giacomo Conforti, fratello di Claudio interpretato dalla new entry Sergio Assisi, che creerà qualche problema tra loro.

Ecco il promo de L’Allieva 3 mostrato da Rai1, che svela anche la data del matrimonio di Alice e CC:

Arriva il nuovo promo de #LAllieva3: l'attesa è quasi finita, mancano pochissimi giorni alla messa in onda della fiction! Alessandra Mastronardi e la sua Alice Allevi vi aspettano domenica 27 settembre alle 21:25 su #Rai1: siete pronti?@RaiUno @AllievaTv https://t.co/cRHoNF7xEo pic.twitter.com/taYsYMLMdx — Alessandra Mastronardi (@alemastronardif) September 22, 2020

Oltre al promo della Rai, DiPiù TV ha divulgato alcune nuove immagini de L’Allieva 3, dove possiamo vedere il personaggio di Assisi insieme a Guanciale, Alessandra Mastronardi e Antonia Liskova, che interpreta la nuova direttrice dell’istituto di medicina:

Giacomo è il fratello maggiore di Claudio e torna nella Capitale dopo quindici anni passati in Brasile. I due sono diversissimi: mentre CC è preciso e riservato sulla sua vita personale, Giacomo è di mentalità molto più aperta. La sua continua intrusione costringerà l’amata coppia a prendere decisioni difficili.

Gli episodi della terza stagione saranno 12, raccolte in 6 serate, ed andranno in onda ogni domenica sera in prima serata. Probabilmente sapremo qualcosa in più sulle trame nei prossimi giorni.