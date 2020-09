Non sono così diffusi ma alcuni possessori di iPhone lamentano problemi iOS 14 con la batteria con percentuale ballerina e addirittura spegnimenti improvvisi, come nel caso di precedenti update maggiori. Più segnalazioni sono giunte alla nostra redazione e sono state raccolte anche in gruppi social di settore. Come comportarsi dunque nel caso ci si imbatta nelle anomalie? Cerchiamo di comprendere quali sia la vera natura degli errori di scena ora e pure mettere in campo degli specifici rimedi.

Accadeva già con iOS 13 ma ora anche con l’aggiornamento iOS 14. In alcuni casi, diversi possessori di iPhone hanno lamentato lo spegnimento improvviso del loro device nonostante un residuo di ricarica sufficiente. Alla riaccensione, la percentuale della batteria ha presentato valori fissi come quello del 10% e dunque ha ripreso a funzionare. Va detto certamente che le difficoltà attuali si sono manifestate su esemplari con la stessa componente batteria, magari modificata con unità non originali ma anche su melafonini meno recenti come l’iPhone 7. Insomma le anomalie sono concrete, anche se non sempre dipese direttamente da Apple.

Come comportarsi se si verificano esattamente gli episodi su menzionati? La soluzione concreta e funzionale sembrerebbe essere sempre la stessa, ovvero quella di effettuare un ripristino alle condizioni di fabbrica del proprio iPhone. Il percorso è noto a tutti e passa per le impostazioni del telefono. Naturalmente, l’operazione andrà effettuata solo dopo aver effettuato un salvataggio dei propri dati, foto, video e contenuti su iCloud o su un computer. In alternativa, gli utenti meno colpiti dalle difficoltà fin qui descritte dovrebbero attendere il prossimo aggiornamento migliorativo iOS 14.1 che potrebbe (appunto) del tutto cancellare l’anomalia.

Tra i lettori di OM ci sono possessori di iPhone che stanno sperimentando problemi iOS 14 proprio con la batteria e addirittura con episodi di spegnimenti improvvisi? La percentuale di autonomia resta fissa ad un valore specifico anche nel momento in cui si tenta di riavviare il melafonino?