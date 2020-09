Sta circolando da un paio di giorni a questa parte una bufala che alimenta profonda disinformazione a proposito del canone RAI 2020 e del bollo auto, con voci sulla possibile esenzione alla base di un grosso fraintendimento. La possibilità di non pagare il canone in questione da sempre fa discutere, come forse ricorderete tramite nostri articoli del 2019, ma è chiaro che bisogna non creare false aspettative con titoli di articoli spesso e volentieri ingannevoli per gli italiani.

A maggior ragione, se pensiamo che con frequenza crescente gli utenti si soffermino solo su quella porzione di testo, senza approfondire determinati argomenti. Anche oggi 22 settembre, non a caso, si stanno diffondendo convinzioni errate in merito alla possibile esenzione dal pagamento del canone RAI 2020, oltre a quella del bollo auto. Cerchiamo dunque di capire da dove nasca la bufala in questione e come stiano realmente le cose per chi si appresta a pagare le due quote.

La verità sulla presunta esenzione dal pagamento di canone RAI 2020 e bollo auto

La fake news trae origine da un articolo pubblicato da un sito non autorevole, puntando sul solito titolo che attira click in modo poco corretto. Ad esempio, l‘esenzione dal pagamento del canone RAI 2020 esiste ed è confermata, ma come sempre vale per una fetta davvero ristretta di utenti. Si parla a tal proposito di coloro che hanno compiuto 75 anni e che al contempo di ritrovano con un reddito annuo proprio e del coniuge che non superiori in totale la soglia degli 8 mila euro.

Per quanto concerne il bollo auto, il discorso è simile a quello dell’esenzione per il pagamento del canone RAI 2020. Alla luce del Covid, alcune Regioni hanno deciso di sospendere i pagamenti, ma è stato un semplice intervento temporaneo per venire incontro agli italiani. Nessun blocco, per intenderci.