Harry Styles si trova nei pressi di Napoli, come emerso in rete nelle scorse ore. Il motivo della visita di Harry Styles in Italia, però, non ha nulla a che fare con qualche giorno di relax bensì ha carattere lavorativo.

Nella giornata odierna emergono ulteriori dettagli sull’arrivo in Italia di Harry Styles e soprattutto sugli impegni che il cantante ha nella penisola, in Campania per l’esattezza.

Harry Styles si trova in Costiera Amalfitana. L’artista è a Maiori, nel Golfo di Salerno. Lo riferisce FanPage che svela anche il motivo della viaggio di Harry Styles in Italia: un videoclip ufficiale.

FanPage riporta che a Harry Styles è stata noleggiata una Vespa Vnb 125 degli anni ’60, grande protagonista del videoclip che sta realizzando che sarà ispirato, appunto, agli anni ’60.

A confermarlo alla testata napoletana è stata la stessa società di noleggio alla quale ha fatto riferimento il team di Harry Styles per portare a termine, nel migliore dei modi, le riprese per la nuova clip.

Poco si sa, invece, a proposito del video che Harry Styles sta registrando. FanPage riferisce che il set è – chiaramente – blindatissimo e in nessun modo è possibile avvicinare l’artista né provare a scattare foto in lontana. Non ci sono dunque al momento ulteriori delucidazioni sulla natura del videoclip che Harry Styles sta registrando. Potrebbe però essere legato al suo nuovo progetto discografico di inediti.

Harry Styles rilascerà infatti sicuramente nuova musica. Ad anticipare il disco sarà un singolo e sembra proprio che Harry sia in Italia per registrare il videoclip che lancerà il suo prossimo brano inedito. Il cantante è stato intercettato in aeroporto, a Capodichino, nella giornata di ieri, lunedì 21 settembre.

L’indiscrezione è partita da una fan che ha twittato di aver condiviso il viaggio in aereo con lui. Non si conoscono i progetti di Harry Styles in Italia, ma sembra che debba restare nel nostro Paese solo per qualche giorno.