Arrivano indicazioni particolarmente interessanti in queste ore per gli utenti che stanno pensando di acquistare un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro Max a rate. Questa volta, dunque, non si parla del pagamento tramite unica soluzione, a differenza di quanto abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi giorni tramite alcuni store particolarmente popolai in Italia. Cerchiamo dunque di capire quali siano le condizioni imposte da TIM a partire dallo scorcio finale del mese di settembre qui in Italia.

Come acquistare iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max con TIM da oggi 22 settembre

Nello specifico, le condizioni imposte da TIM prevedono il pagamento di trenta rate da 35 euro per iPhone 11 Pro, mentre la quota mensile sale a 38 euro nel caso in cui si decida di puntare su iPhone 11 Pro Max. Insomma, il costo totale parte da 1.050 euro, con la duplice promozione che dovrà essere sottoscritta per forza di cose ad anticipo zero con Santander Consumer Bank nei negozi aderenti. Dunque, condizioni e quote da annotare con grande attenzione, prima di procedere con la firma su determinati contratti.

Di sicuro, ad oggi è difficile trovare costi secchi di questo tipo per l’acquisto di un iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max, ma occorre ricordare sia la necessità di pagare circa 10 euro per attivare l’offerta, sia il fatto che contestualmente dovrete avere attivo un piano con TIM. Inutile dire che la stessa campagna metta in risalto anche prodotti più economici, ma al momento questa sembra essere la soluzione più interessante per coloro che seguono da vicino le vicende del mondo Apple.

Vedremo se durante il mese di ottobre la situazione cambierà per tutti coloro che hanno nel mirino un iPhone 11 Pro o un iPhone 11 Pro Max, almeno per quanto concerne la soluzione a rate concepita da TIM. Che ne pensate di queste offerte?