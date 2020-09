In parecchi musicisti mi hanno raccontato che in questo periodo di enormi difficoltà per il settore dello spettacolo hanno ricevuto insperati aiuti finanziari dal Nuovo IMAIE.

Così mi sembrava giusto raccontare questa notizia positiva nel mio programma WE HAVE A DREAM. Ho chiesto ad Andrea Micciché e Maila Sansaini, rispettivamente Presidente e Direttore Generale del Nuovo Imaie, di intervenire in diretta, ma mi hanno detto che preferivano ne parlasse un musicista. Così ho chiamato Massimo Varini, che ha fatto parte dell’Assemblea dei Delegati di questa associazione.

Massimo è un compositore (suoi i più grandi successi di Nek ad esempio). Ha vinto anche 4 Grammy per l’importante apporto agli album di Laura Pausini a cui è stato dato questo importantissimo riconoscimento. Bravissimo chitarrista, è autore di corsi di chitarra che vendono in tutto il mondo.

Massimo mi ha raccontato che, in questa emergenza per l’annullamento di impegni lavorativi, il Nuovo IMAIE ha ripartito ed erogato, con tre fondi, in totale più di 18 milioni di euro. Cifra incredibile che ha permesso a tanti loro associati di sopravvivere o di investire in nuovi progetti musicali.

Ma cos’è il Nuovo IMAIE? Tutti conoscono la SIAE, che in campo musicale raccoglie denaro per gli autori delle canzoni.

Il Nuovo IMAIE (questo il loro sito ) si occupa invece di raccogliere il denaro spettante agli interpreti.

Prima di collegarmi con Massimo, gli avevo chiesto di registrare un brano musicale da mostrare durante (non amo la musica in diretta via web perché la qualità dell’audio è scadente). Lui ha scelto di suonare “Halleluja” accompagnando il canto della bravissima Rossella Zanasi (oggi Varini, visto che si sono sposati).

Nel video, ci sono anche immagini del concerto che i due hanno fatto domenica 13 nella piazza della loro Carpi. Massimo aveva già suonato su un balcone che dava sulla piazza deserta in tempi bui.

Il resoconto di quel concerto nel deserto di Carpi puoi vederlo in questo articolo di OM-OptiMagazine:

