Sono settimane decisamente intense per i tanti utenti che ancora oggi, qui in Italia, sono ancora in possesso di un Samsung Galaxy S9. In particolare, ci sono segnali contrastanti per quanto concerne lo sviluppo software di questo device, se pensiamo che da un lato nelle prossime settimane potremo toccare con mano una volta per tutte, anche qui, l’aggiornamento con One UI 2.5. Al contempo, bisogna prendere atto di indicazioni meno incoraggianti per il dispositivo che è stato commercializzato nel 2018.

In verità, nei giorni scorsi ho cercato di analizzare il particolare momento che stanno vivendo questi device, provando a prevedere anche lo scenario che dovrebbe configurarsi a medio termine con gli stessi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. La politica del produttore coreano, da sempre, è quella di assicurare ai suoi top di gamma due aggiornamenti importanti, per poi rilasciare patch secondari almeno per tre anni entro la loro uscita sul mercato.

Cosa sta per succedere coi Samsung Galaxy S9

Il discorso per il Samsung Galaxy S9, però, è articolato. Come riporta Sammobile, di recente il brand asiatico ha deciso di fidelizzare ulteriormente il proprio pubblico, passando in questo modo a tre aggiornamenti importanti. Tuttavia, la misura si deve ritenere valida dal Samsung Galaxy S10. Una vera e propria beffa per il suo predecessore, che tuttavia è già stato dichiarato compatibile con One UI 2.5. Novità in questo senso dovrebbero arrivare nel giro di poche settimane.

In sostanza, dopo One UI 2.5, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus non riceveranno un altro importante aggiornamento del sistema operativo Android. Tuttavia, Samsung ha la possibilità di portare funzionalità aggiuntive ai dispositivi tramite i nuovi upgrade dell’interfaccia utente One. Lo ha fatto quest’anno ed è abbastanza probabile che possa farlo di nuovo nei prossimi mesi. Quali aspettative avete in questo senso?