Le riprese di Gomorra 5 al via. Questa è la news annunciata da Salvatore Esposito poco fa sui suoi profili social postando una foto che lo ritrae con Marco d’Amore. Gennaro Savastano e l’Immortale si ritroveranno di nuovo fianco a fianco per quello che possiamo definire l’atto finale di una saga familiare che ha cambiato per sempre il mondo della serialità italiana spianando la strada verso il futuro e, soprattutto, verso l’Estero dove Gomorra è stata davvero molto apprezzata. Anche questa epoca sta per concludersi e non poteva essere altrimenti prima che tutto diventasse troppo fumettistico ma i fan ne sentiranno la mancanza, questo è certo.

Salvatore Esposito non solo annuncia le riprese di Gomorra 5 confermando che sarà l’ultimo capitolo della saga ma ha spiegato anche che Marco d’Amore sarà dietro la macchina da presa dei primi cinque episodi mentre Claudio Cupellini firmerà quella degli altri cinque confermando con la quinta stagione ne conterà ben dieci.

In particolare, Salvatore Esposito scrive:

“Le Riprese di #Gomorra5 sono iniziate e sarà l’ultima stagione. La Regia degli episodi 1-5 saranno di Marco D’Amore, mentre gli episodi 6-10 saranno di Claudio Cupellini. Questi gli sceneggiatori: Fasoli, Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio. Gli Shootings saranno fino ad aprile 2021 mentre le locations della quinta stagione saranno: Napoli , Roma e Riga. Non vi resta che attendere… #Statsenzapnsier😎 Marco D’Amore #gennysavastano #cirodimarzio #stasenzapensieri #nunsapitchevaspett #nisciunosapcommvaafrnístastoria”

Proprio grazie alle parole di Salvatore Esposito non è complicato mettere insieme i pezzi capendo subito che Genny e l’Immortale si ritroveranno proprio nelle stesse location in cui Ciro ha ripreso vita dopo il finale della terza stagione. I due si sono ritrovati faccia a faccia proprio nel finale del film spin-off dedicato al personaggio di Marco d’Amore e molto probabilmente è dalla loro ritrovata unione che darà il via al quinto e ultimo capitolo, chi saranno i loro amici e fino a dove si spingeranno questa volta? Per le risposte ufficiali dovremo attendere i primi spoiler dal set o, comunque, la messa in onda prevista per il 2021.

