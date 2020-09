C’è una nuova gioia per il Clone Club: a pochi giorni dall’annuncio del nuovo ruolo televisivo di Tatiana Maslany – sarà She-Hulk nella serie Disney+ – arriva la conferma di una nuova stagione per l’audioserie di Orphan Black, intitolata The Next Chapter e concepita come sequel della brillante serie tv BBC America conclusasi nel 2017.

L’annuncio è apparso sul profilo Twitter ufficiale di Serial Box, al timone della produzione insieme a Temple Street Productions. La prima stagione di Orphan Black: The Next Chapter si è aperta poco più di un anno fa con una narrazione ambientata a otto anni dal termine della serie tv, in un momento in cui Sarah, Cosima, Alison e le altre si sono viste costrette a rimettersi in gioco per fronteggiare un potenziale disastro globale.

È un mezzo nuovo e interessante per questi personaggi, spiegava Tatiana Maslany all’EW alla vigilia del debutto della prima stagione. Un’audioserie è un’estensione naturale del progetto originale […] e mi è sembrato molto sensato propagare la storia in questo modo. Ci saranno molti nuovi personaggi, fra cui dei nuovi cloni e delle persone a cui essi sono legati, e ancora una volta dei soggetti che cercheranno di controllarli e manipolarli.

Ero entusiasta all’idea di riabbracciare quei personaggi, confidava inoltre a SyFy Wire ed ET Online. Sapevo che i fan erano ancora legati alla serie e continuavano a parlarne e aspettavano con ansia dei nuovi contenuti, quindi mi ha fatto piacere tornare a lavorarci. […] Alla fine della serie moltissime domande sono rimaste senza risposta e trovo che questo sia un gran bel modo per provare a risolvere la cosa e continuare a espandere il mondo [della serie].

I cambiamenti rispetto alla serie che ha regalato a Tatiana Maslany il suo primo Emmy investono anzitutto il vissuto dei personaggi. Naturalmente per i cloni è cambiato molto negli ultimi dieci anni, ma com’è tipico della natura umana altrettanto è rimasto uguale. Non c’è dubbio che stiano provando a vivere delle vite piene, ma essere cloni significa accettare determinati compromessi e rimanere nell’ombra. Perlomeno fin quando non scoprono che la lista di Rachel non era completa e nel mondo ci sono degli altri cloni, anticipava.

Diverso dal passato è anche l’approccio al materiale narrativo. La prima stagione di Orphan Black: The Next Chapter ha permesso infatti all’attrice di arricchire il suo rapporto con personaggi amatissimi dal pubblico e con i quali lei stessa ha stretto un rapporto del quale si è sempre detta entusiasta. Affrontare le nuove vicende dei cloni dall’inedito punto di vista di narratrice ha scatenato in lei una sorta di reverenza nei confronti della scrittura.

[Leggere a voce alta così a lungo] è un po’ come usare fisicamente l’immaginazione per dar forma ai personaggi e parlare attraverso di loro. Le differenze non possono emergere dai vestiti che si indossano o da altri fattori esterni; bisogna piuttosto trovare espressioni vocali e registri differenti, immaginare che il proprio viso assuma tratti diversi, variare la respirazione, cose del genere, rifletteva.

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale di pubblicazione, ma è già possibile preordinare la seconda stagione di Orphan Black: The Next Chapter sul sito di Serial Box, oltreché acquistare i dieci episodi della prima a 9,99 dollari. Considerata la diversa natura del progetto rispetto a qualunque produzione televisiva, è possibile che l’audioserie arrivi prima del ritorno sui set di Tatiana Maslany. L’attrice, come detto, sarà la She-Hulk di Disney+ ed è attesa inoltre nei panni di Sorella Alice nella seconda stagione di Perry Mason, remake HBO con Matthew Rhys e John Lithgow.