Nella quarta stagione di The Crown Emma Corrin avrà il delicato compito di impersonare uno dei personaggi pubblici più amati di sempre, in una delle serie tv più premiate degli ultimi anni. Un bel fardello per una 24enne laureata a Cambridge che è praticamente un’esordiente e che dovrà misurarsi col mito ancora potente di Lady Diana.

Quando The Crown 4 debutterà a novembre su Netflix, senza dubbio tutti gli occhi saranno puntati su di lei e sull’altra new entry Gillian Anderson come Margaret Thatcher, poiché la curiosità per l’interpretazione di Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta è ormai stata soddisfatta dalla terza stagione, che ha già mostrato all’opera il nuovo cast (non senza far rimpiangere il precedente, rispetto al quale brilla nettamente meno).

Ma se la Anderson è un’affermata interprete che può vantare una lunga esperienza televisiva, dallo storico ruolo in X-Files al recentissimo ed esilarante personaggio di Sex Education, Emma Corrin, che ha ottenuto questo ruolo ambitissimo nonostante la scarsa esperienza d’attrice, sarà la vera scommessa di The Crown 4.

La giovane australiana è la protagonista del numero di ottobre 2020 dell’edizione britannica di Vogue, che le dedica la copertina proprio alla vigilia del debutto della serie, attesa su Netflix il 15 novembre. E nonostante sia ancora alle prime armi, la Corrin mostra di sapere bene come comunicare al pubblico in vista di un debutto così prestigioso.

In un video realizzato per promuovere il numero, Emma Corrin ha rivelato il contenuto della sua borsa, in cui non possono mancare alcuni strumenti per favorire il relax: oltre ad una scorta di tè Pukka e una pietra-pollice, l’interprete di Lady Diana si aiuta nel combattere l’ansia portando sempre con sé il suo vibratore, che mostra fiera e divertita. “È fantastico se sei stressata e hai bisogno di rilassarti. E poi sembra un rossetto… quindi, sai, è carino e sottile“. Ma la vera curiosità è che portare il vibratore in borsa è qualcosa che la accomuna proprio a Lady D.

Sembra infatti che anche Diana avesse preso, ad un certo punto della sua vita, l’abitudine di tenere in borsa un sex toy. In particolare, pare che la Principessa fosse particolarmente legata ad un dildo a cui aveva perfino dato un soprannome, Le Gadget, e da cui non si separava mai nemmeno durante i viaggi istituzionali. Al punto che durante una visita in Nepal nel 1993, quando lo dimenticò in una stanza d’albergo, diede ordine che fosse spedito nella capitale Kathmandu presso gli uffici dell’ambasciata perché le fosse restituito: in quell’occasione fu anche inavvertitamente mostrato da un ufficiale della sicurezza della Principessa ad alcuni diplomatici poco prima di un incontro stampa, in una residenza dell’ambasciatore britannico. A raccontare l’abitudine di Diana di portarsi dietro un vibratore e i vari aneddoti che lo hanno riguardato è stato l’ex responsabile della protezione personale della Principessa, Ken Wharfe, nel suo libro Guarding Diana: Protect The Princess Around The World, in cui ha definito Le Gadget una sorta di portafortuna per Lady D e “una fonte quasi costante di risate” nelle loro conversazioni: il dildo, stando ai racconti di Wharfe, era stato “acquistato per scherzo dopo una serata fuori a Parigi” durante una visita ufficiale ed “era diventato la sua fortunata mascotte“.