Tanti italiani hanno il dispositivo Amazon Fire Stick in casa. In molti lo utilizzano soprattutto per trasformare il loro televisore non proprio di ultima generazione in una smart TV e comunque per usufruire dei tanti contenuti e servizi proprio Amazon. Ebbene, sarebbe in arrivo una nuova versione dell’accessorio denominata Lite e che potrebbe essere venduta a prezzo più basso, oltre che contenere un’insieme di nuove funzioni.

Secondo alcune fonti il lancio di una nuova Amazon Fire Stick Lite sarebbe davvero imminente almeno in alcuni mercati. In particolar modo, negli Stati Uniti saremmo davvero ad un passo dal lancio del nuovo dispositivo in programmazione già domani 23 settembre. Giusto con qualche ora di anticipo dunque sarebbe trapelata l’immagine promozionale della stick, ossia quella presente nella foto di apertura articolo.

Delle specifiche tecniche della nuova Amazon Fire Stick Lite purtroppo non sappiamo nulla ma dalla foto su segnalata, notiamo come il telecomando del dispositivo dovrebbe essere stato rinnovato. In particolar modo, comparirebbe un nuovo pulsante raffigurante una TV tradizionale. Non è chiaro a cosa possa servire il tasto ma il suo scopo potrebbe essere legato a speciali partnership tra Amazon e emittenti televisive “tradizionali” per la fruizione di determinati contenuti.

Anche se dovesse essere confermato il lancio di una nuova Amazon Fire Stick TV Lite nella giornata di domani 23 settembre, difficilmente vedremo il dispositivo commercializzato subito in tutto il mondo. Come al solito dovremmo assistere ad un via alle vendite in mercati specifici come gli Stati Uniti. La novità potrebbe giungere in Italia con molta più calma e a quel punto si capirà davvero se il nuovo accessorio sarà Lite nel prezzo rispetto ai modelli attuali e precedenti. Con molte probabilità, tra qualche ora, già avremo delle indicazioni sulla base della politica commerciale in USA. Eventuali novità in merito saranno riportate senz’altro sulle nostre pagine.