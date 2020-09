La presentazione del OnePlus 8T ormai sappiamo essere stata fissata il 14 ottobre a margine di un evento in diretta streaming dedicato. Il leaker @chunvn8888 su Twitter ha anticipato quelli che potrebbero essere i prezzi che il produttore cinese deciderà di riservare al prossimo top di gamma: 799 e 899 euro, rispettivamente per i modelli con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, e 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Se venissero confermate si tratterebbe comunque di cifre importanti, pur se a metà strada tra il OnePlus 8, che ricordiamo costare 719 euro, ed il OnePlus 8 Pro (919 euro). Se si considera il solo OnePlus 8 in effetti l’aumento è palpabile, e pari a circa 80 euro, cosa che a molti potrebbe non affatto piacere (come dar loro torto).

In ogni caso, il OnePlus 8T è pronto a mostrare i muscoli: schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 865, fotocamera posteriore con quattro sensori, di cui un principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 16MP, uno macro da 5MP ed uno ritratto da 2MP, batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W, Android 11 con interfaccia proprietaria OxygenOS.

Per saperne di più non resta altro che aspettare il 14 ottobre (una data che non è poi così lontana) e magari sperare che le indiscrezioni di cui sopra circa il prezzo di vendita del OnePlus 8T non vadano poi a rispecchiare la realtà dei fatti che sarà (in effetti ancora non possiamo sapere con certezza matematica se il prossimo top di gamma del produttore cinese costerà così tanto, con un considerevole aumento rispetto alla passata generazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.