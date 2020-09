Emma Marrone ricorda il momento in cui si è dovuta nuovamente sottoporre ad un intervento chirurgico nella lotta al cancro alle ovaie. Un anno fa la cantante ha dovuto combattere un’altra battaglia contro la malattia che aveva già sconfitto in precedenza. Con la grinta e con la forza che la contraddistinguono, non ha esitato un attimo ad affrontare il “mostro” e ha condiviso sempre tutto puntualmente con i fan.

A un anno da quel giorno, Emma condivide le sue sensazioni sui social. Cita John Lennon: “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani” poi condivide una riflessione profonda e toccante, quanto veritiera e dolorosa.

Emma Marrone parla di paura ma anche dell’affetto che ha ricevuto da chi le è stato davvero accanto, dello sguardo spaventato della sua famiglia e poi della sensazione di rinascita, quando ha riaperto gli occhi, pronta a riprendere il suo percorso di vita e discografico.

“Un anno fa. Non dimentico l’odore della paura. Non dimentico chi mi è stato davvero vicino. Non dimentico le gambe molli e l’incapacità di “respirare” davvero. Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia. Voglio ricordare bene bene la sensazione di rinascita. Oggi tutto ha un peso diverso. Niente può farmi davvero del male. Sono viva e sono più sveglia di prima”.

La consapevolezza che più niente potrà scalfirla la certezza di avere ben chiare le priorità della vita, di saper riconoscere ciò che conta davvero. “Ho aperto gli occhi e so cosa conta davvero”, conclude Emma Marrone oggi giudice apprezzato nella nuova edizione di X Factor appena iniziata dalla fase delle audizioni. La cantante salentina si trova in giuria con Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, pronta a guidare il suo team di talenti in fase di composizione.