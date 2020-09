Diavoli torna su Sky Atlantic in replica con gli episodi della prima stagione. L’attesa per la seconda, già annunciata, sarà un po’ lunga per via dell’emergenza Coronavirus che ha tenuto al palo attori e produzioni per qualche mese facendo slittare tutto quello che era in programma nella loro tabella di marcia. Alessandro Borghi sui social sta sfoggiando un nuovo look che potrebbe essere legato proprio ad uno dei suoi nuovi progetti rimandati fino a questo momento e questo significa che dovremo attendere un po’ prima di rivederlo in giacca e cravatta pronto a calarsi nei panni dello squalo della finanza Massimo Ruggero.

La seconda stagione della serie è già stata annunciata e ripartirà qualche anno dopo il finale della prima mettendo in mezzo anche l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo con tutti i suoi risvolti economici tra aiuti europei e mobilitazioni internazionali. Sono ancora pochi i dettagli sulla trama di Diavoli 2 ma sicuramente il pubblico apprezzerà il fatto di poter rivedere i primi episodi.

L’appuntamento è fissato su Sky Atlantic al giovedì sera a partire dal 24 settembre con due episodi a settimana, pochi giorni dopo, il 7 ottobre, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey sbarcheranno anche negli Usa, su The CW, con la prima stagione della serie.

Ma quando arriveranno gli episodi di Diavoli 2? Al momento è ancora presto per dirlo ma se i tempi di marcia saranno rispettati, la prossima stagione sarà su Sky Atlantic già nella primavera del 2021. Secondo le prime anticipazioni, al centro della storia ci sarà l’anno della Brexit: “La prima scena del primo episodio riparte proprio con i due protagonisti in una Milano deserta, che si incontrano in un locale ai tempi del coronavirus, per poi, però, tornare indietro e l’arco della storia partirà nell’anno della Brexit”.

I primi dettagli sulla trama confermano anche che i due protagonisti seduti al tavolo saranno proprio Massimo e Dominic, quest’ultimo sarà ancora uno squalo o sarà complice del trader italiano per combattere il sistema di cui sono stati vittima?