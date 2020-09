Le serie tv Sky Original che vedremo nei prossimi mesi? Da Il Re di Zingaretti ad Alfredino con Anna Foglietta, dalla serie tv su Totti a quella firmata dai fratelli D’Innocenzo, ecco cosa vedranno gli abbonati alla piattaforma che con un lungo comunicato stampa ha alzato il velo su quello che è il futuro tutto italiano delle sue reti. Ma quali sono queste novità e quali i protagonisti che daranno loro vita? Toccherà a molti volti noti del cinema e della tv dar vita ad una serie di storie uniche ed originali che a partire dal prossimo anno saranno in onda su SKY e Now Tv per andare incontro a tutti i gusti.

La prima novità porta il volto di Anna Foglietta pronta a calarsi nei panni di Franca Rampi per la serie Alfredino -Una storia italiana le cui riprese hanno preso il via proprio in questi giorni. L’attrice presterà il volto alla madre del piccolo Alfredo caduto nel 1981 a Vermicino e rimasto nel cuore e nella memoria di tutti anche grazie a una copertura mediatica fuori dal comune a quei tempi.

Riprese al via alla fine del 2020 anche per Il Re, il primo prison drama italiano, con Luca Zingaretti pronto a vestire il ruolo oscuro e controverso del direttore di un carcere di frontiera dove non vige alcuna legge al di fuori della sua. Nei prossimi mesi, a ruota, prenderanno il via anche le riprese di una comedy italiana che rimetterà insieme Fabio de Luigi e Alessandro Genovesi, Ridatemi mia moglie, adattamento della produzione BBC I Want My Wife Back, e quelle relative al caso Varani, una serie tv ispirata al libro di Nicola Lagioia che uscirà il prossimo 20 ottobre. Ciliegina sulla torta sarà Christian, racconto di genere fra sovrannaturale e supereroistico, con Edoardo Pesce nei panni del braccio destro di un boss della Roma di periferia che si troverà a fare i conti con alcuni miracoli.

Nelle prime fasi di produzione anche la prima serie tv dei visionari e talentuosi Gemelli D’Innocenzo, attualmente in fase di scrittura, Blocco 181 con Salmo nel doppio ruolo di attore e di produttore creativo e musicale, e le già annunciate Anna di Niccolò Ammaniti, Domina con Kasia Smutniak, la serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto Speravo de morì prima e A casa tutti bene, la prima volta di Muccino in una serie tv.

A loro si uniranno due gioiellini Sky Original campioni di ascolti ovvero Gomorra 5, ultimo capitolo della serie, Diavoli 2 con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, e la nuova stagione de I Delitti del BarLume le cui riprese sono già terminate nei giorni scorsi.