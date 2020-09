C’è un poker d’assi di ben 4 smartphone Samsung sempre più vicini all’aggiornamento Android 11. Per loro si è appena aperta la fase di test per il nuovo aggiornamento rilasciato ad inizio settembre da Google. Certamente si tratta di una buona notizia per tutti coloro che desiderano mantenere il loro device ricco di nuove e preziose funzionalità.

La notizia del via alla fase di sperimentazione di Android 11 sui 4 nuovi smartphone Samsung di fascia alta proviene dal noto esperto di tecnologia e contributor di AndroidPolice Max Weinbach. Secondo quanto riferito, saranno i Samsung Galaxy Z Fold 2, i Galaxy Z Flip (ma nella variante 4G e non ancora in quella 5G) e ancora il Note 20 e il Note 20 Ultra ad essere in prima linea proprio per il rilascio dell’update così corposo.

Era di certo auspicabile che i test per Android 11, al pari di quelli per gli utimi Galaxy S20, cominciassero anche per tutte le ammiraglie su citate. Queste ultime rappresentano il fiore all’occhiello del produttore, distinguendosi molto dalla concorrenza, come nel caso dei pieghevoli Flip e Fold ma anche per i phablet Note che restano gli unici ad essere dotati di pennino di serie con tante funzionalità. Per questo motivo la loro attualizzazione software assume particolare valore.

Visto l’annuncio ufficioso ma di sicuro veritiero di queste ore, quando possiamo aspettarci una prima fase beta Android 11 per gli smartphone Samsung in primo piano e magari anche il rilascio finale degli update? Con molte probabilità un’eventuale fase di test anche per selezionati clienti finali non potrebbe partire prima di fine ottobre e ancor meglio novembre. Per l’aggiornamento definitivo, al contrario, difficilmente si potrà assistere a qualche passo in avanti prima di fine anno e dunque in dicembre. Eventuali tabelle di marcia ufficiali per la distribuzione della nuova versione del sistema operativo potrebbero giungere da parte di Samsung nel corso di questo autunno.