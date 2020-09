Sdoppiarsi per un ruolo televisivo è una scelta che paga. Ne dà una nuova dimostrazione Mark Ruffalo, fresco vincitore di un Emmy per la sua straordinaria interpretazione di Dominick e Thomas Birdsey in Un Volto, Due Destini, su Sky Atlantic dal 22 settembre 2020. I Know This Much Is True – questo il titolo originale – è il frutto dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Wally Lamb, considerato un capolavoro indimenticabile e un’espressione dell’anima americana del XX secolo.

La storia è appunto quella di Dominick e Thomas Birdsey, due gemelli quarantenni residenti a Three Rivers, in Connecticut. Dominick è un imbianchino la cui vita modesta e regolare si vede stravolta da un clamoroso atto autolesionistico compiuto dal fratello, affetto da schizofrenia e pericolose paranoie. Pur avendo trascorso la giovinezza e la prima età adulta nel tentativo di emanciparsi dal fratello, Dominick non può che cedere all’inevitabile predominanza della genetica e fa di tutto per prendersi cura di Thomas.

Allo stesso tempo è costretto ad affrontare il dolore e i segreti più oscuri che dimorano dentro di sé e che ne hanno già profondamente segnato la vita familiare. Giunge così il non più rinviabile momento di una svolta: Dominick intraprende un viaggio dell’anima che dalla sua cittadina del New England lo riporta alla Sicilia del primo Novecento, terra natia del nonno, prima dominatore e poi vittima di un’insopprimibile brama di fortuna. Lo scopo ultimo del viaggio di Dominick è scendere a patti con la sua vita e il suo passato familiare, così da trovare la forza di perdonare e ricostruirsi al di là dell’ombra inquieta del fratello.

L’arrivo di Un Volto, Due Destini su Sky evidenzia le prove di un cast profondamente incisivo nella resa di una storia umana di grande spessore. Gli interpreti principali della serie sono Mark Ruffalo (Dominick e Thomas Birdsey), Kathryn Hahn (Dessa Constantine), Rosie O’Donnell (Lisa Sheffer), Rob Huebel (Leo), John Procaccino (Ray Birdsey), Melissa Leo (Concettina Ippolito Tempesta Birdsey), Marcello Fonte (Domenico Onofrio Tempesta), Juliette Lewis (Nedra Frank), Gabe Fazio (Shawn Tudesco e doppio per le scene con entrambi i fratelli Birdsey), Michael Greyeyes (Ralph Drinkwater), Imogen Poots (Joy Hanks), Archie Panjabi (dott.ssa Patel), Bruce Greenwood (dott. Hume), Philip Ettinger (Dominick e Thomas Birdsey da ragazzi), Donnie Masihi (Dominick da bambino), Rocco Masihi (Thomas da bambino).

Gli appuntamenti con Un Volto, Due Destini su Sky sono tre: il 22 settembre, il 29 settembre e il 6 ottobre alle 21.15. Ogni settimana andranno in onda due episodi, i quali saranno disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV.

