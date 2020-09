Un nuovo aggiornamento software si sta facendo strada sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, portando con sé le patch di sicurezza di settembre 2020. Come riportato da ‘SamMobile‘, non c’è da sorprendersi del fatto che la distribuzione non comporti altre modifiche o aggiunte. Si tratta di un treno partito un po’ di tempo fa, anche se questo non significa che la linea, lanciata a febbraio 2017, non abbia ancora del suo da offrire.

L’ultima versione del firmware è apparsa originariamente in Germania nell’ambito dei modelli internazionali che utilizzano il chipset Exynos 8895 di Samsung: SM-G950F e SM-G955F. Probabilmente altri mercati europei seguiranno presto lo stesso percorso, anche se i proprietari dei suddetti modelli, naturalmente dotati del giusto know-how tecnico, potranno anche procedere all’installazione manuale dell’aggiornamento con patch aggiornate al 1 settembre 2020 a bordo dei propri Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (fermo restando che, fossimo in voi, aspetteremmo comunque dato che ormai dovrebbe essere questione di pochi giorni per la diffusione più ampia dell’upgrade).

Parliamo del primo aggiornamento che gli ex top di gamma 2017 ricevono da quando sono stati ricollocati all’interno del programma di rilascio firmware trimestrale (cosa che ricordiamo essersi verificata nel mese di maggio). Nonostante l’annuncio all’epoca non fosse parso perfettamente chiaro, adesso abbiamo un’idea più precisa di quello che è accaduto ai Samsung Galaxy S8 e S8 Plus (l’ultima patch di sicurezza che avevano anticipato era datata giugno 2020). Qualcuno potrebbe anche lamentarsi del trattamento ricevuto, anche se in realtà bisogna tenere presente che ormai parliamo di dispositivi che vanno per i quattro anni di età, e che non si può certamente pretendere di più dal colosso di Seul, che si sta già dimostrando OEM di parola. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.