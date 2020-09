Il fine settimana di Italia1 si fa sempre più seriale per la felicità di tutti e, in futuro, anche di quelli che hanno amato The Vampire Diaries. Nonostante la sua “veneranda” età, la serie con Nina Dobrev, Ian Somerhalder e Paul Wesley continua ad essere un successo in replica su La5 tanto da finire spesso in tendenza soprattutto durante gli episodi cult. Dal bacio di Elena e Damon alla morte di alcuni suoi personaggi principali, The Vampire Diaries fa discutere ancora oggi a tre anni dalla sua chiusura e a undici anni dalla messa in onda del primo episodio.

Ma quale sarà la programmazione che Italia1 riserverà a The Vampire Diaries?

Secondo le prime novità dei palinsesti sembra che la serie tornerà in onda dai primi episodi ma non il pomeriggio bensì al mattino. L’unica nota positiva per gli studenti è che la serie non andrà in onda in settimana ma al sabato e alla domenica dalle 9.50 con ben tre episodi al giorno.

Il primo appuntamento con le repliche di The Vampire Diaries è fissato per domenica 27 settembre alle 9.43 con i primi tre episodi dal titolo “Il ritorno di Stefan”, “La notte della cometa” e “Una partita rosso sangue” in cui Elena fa la conoscenza di Stefan e, subito dopo, di quello che viene etichettato come il suo fratello invadente, cattivo e prepotente. I due ragazzi si innamorano subito nonostante le preghiere di Bonnie all’amica e la rivelazione di sensazioni orribili sul giovane Salvatore. Intanto la cittadina dove abitano, Mistyc Falls, diventa sempre più pericolosa e gli attacchi di animali, o almeno così sembra, si moltiplicano.

Ecco il trailer della serie:

Il resto della storia molti fan la conoscono già ma altri potrebbe avvicinarsi per la prima volta alla serie che ha fatto la storia di quest’ultimo decennio in tutto il mondo.

Al momento non si capisce ancora se le repliche di The Vampire Diaries continueranno ad oltranza oppure no ma molto dipenderà sicuramente dagli ascolti e dal successo che otterranno gli episodi. Dopo l’esordio di domenica 27 settembre, la serie tornerà sabato 3 ottobre e domenica 4 con ben sei episodi.