Chi ha una scheda WindTre e si rende conto di servizi a pagamento non richiesti associati alla sua scheda telefonica potrà ora avvalersi di uno strumento aggiuntivo, un numero verde dove non solo “denunciare” la cosa ma anche muoversi per ottenere (magari) il rimborso del maltolto.

L’operatore unificato, sempre nell’ottica di rendere l’esperienza dei suoi clienti più completa, vuole evitare che più di qualcuno si ritrovi a fronteggiare spese non dovute. Il nuovo numero verde 800.900.134 risponde dunque a tre determinate esigenze in tal senso:

segnalare servizi a pagamento non richiesti sul proprio numero, eventuali rinnovi non voluti e di cui ci si accorge in un determinato momento. Qualora ci siano i presupposti, gli operatori che rispondono al recapito gratuito predisporranno anche un rimborso di quanto pagato ingiustamente;

disconoscere eventuali attivazioni di SIM o contratti non richiesti: grazie ad un team dedicato alle possibili frodi, le segnalazioni e gli interventi saranno immediati;

denunciare casi di phishing ovvero tentativi di raggiri fraudolenti ai danni di clienti attraverso messaggi che promettono vincite o premi.

Il numero verde 800.900.134 sarà a disposizione sia di clienti con ricaricabile che in abbonamento, anche business. Il recapito gratuito sarà attivo dal lunedì al venerdì, in orario continuato dalle 10 alle 18. L’operatore unificato WindTre ci tiene a precisare che qualsiasi segnalazione di servizi a pagamento, come di altre anomalie relative a truffe o contratti fraudolenti, verrà sempre trattata nel rispetto della privacy dei clienti.

Il servizio a favore dei clienti è attivo proprio da oggi 21 settembre. Più che plausibile è ritenere che un simile iniziativa non abbia scadenza e continuerà ad essere attiva per moltissimo tempo. Per tutte le informazioni che riguardano il numero verde di segnalazioni di servizi a pagamento non richiesti possono essere consultate le FAQ sul sito ufficiale del vettore.