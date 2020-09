Selena Gomez scrive a Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg per sottoporre alla loro attenzione le problematiche dei social. La cantante ha deciso di scrivere un messaggio personalmente ai vertici di Facebook per invitarli a prendere coscienza di ciò che accade sulle loro piattaforme.

L’odio è ormai grande protagonista sui social. Sempre più account, fake, diffondono odio in tutto il mondo. Selena Gomez invita i responsabili del social a monitorare in modo più assiduo quanto avviene sotto i loro occhi e a prendere provvedimenti seri, tesi a cancellare gli account in questione e a punire i responsabili.

Il messaggio di Selena Gomez inizia con un accenno al “serio problema” del quale l’artista si appresta a parlare in riferimento a Facebook e ad Instagram, i due social media sotto il controllo di Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg.

“Facebook e Instagram vengono utilizzati per diffondere odio”, ma non solo: la cantante pone l’accento anche sulla disinformazione e sul razzismo. Selena Gomez scrive a Mark Zuckerberg e a Sheryl Sandberg per chiedere il loro supporto e il loro aiuto nel contrastare e guarire le piaghe dei social.

La sua richiesta è quella di chiudere gruppi e cancellare gli account degli utenti che manifestano ed incitano all’odio e alla violenza ma anche di punire la disinformazione. Selene si dice preoccupata e sottolinea quanto tutto ciò possa influire negativamente sul futuro del mondo. Il suo pensiero va poi alle imminenti elezioni presidenziali negli USA e ribadisce il problema della disinformazione anche in merito al voto.

Chiede poi a Facebook e a Instagram di verificare i fatti e di assumersi responsabilità in merito ai contenuti diffusi sulle piattaforme. Selena Gomez si aggiunge così al lungo elenco di artisti e personaggi pubblici che chiedono costantemente a Mark Zuckerberg e a Sheryl Sandberg di prendere seri provvedimenti affinché cessi l’odio sui social.