Si stanno riscontrando problemi con l’indicatore di batteria residua a bordo di alcuni Samsung Galaxy: come riportato da ‘phonearena.com‘, gli esemplari afflitti sembrerebbero corrispondere in buona parte ai top di gamma delle serie 2019 e 2019, vale a dire i Samsung Galaxy S20, S10, Note 10 e Note 20. Essenzialmente i disturbi palesati sembrerebbero essere due in particolare: in primo luogo, il dispositivo tende a spegnersi prima che la percentuale di carica rimanente segni l’1%; in seconda battuta, il terminale pare scaricarsi troppo velocemente una volta raggiunto il 5% di carica residua.

Le segnalazioni dei problemi di batteria riguardano i top di gamma sopra menzionati, ma precisiamo che anche altri dispositivi sono coinvolti (ancora non si sa bene quanto il disturbo sia diffuso e quali terminali esattamente abbracci). Attualmente il colosso di Seul non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ad esplicamento della situazione: ai proprietari dei dispositivi affetti dai problemi con l’indicatore della batteria non resta che sperare nella distribuzione di un aggiornamento OTA tempestivo che possa risolvere l’inconveniente.

Qualora le segnalazioni dovessero aumentare il produttore asiatico dovrà necessariamente prendere in carico la questione e provare in qualche modo a risolverla (tanto più che a lamentare tali disturbi appaiono essere le serie top di gamma 2019 e 2020, in cui si annoverano i vari Samsung Galaxy S20, S10, Note 10 e Note 20). Come avrete capito la vicenda dovrà evolversi in un senso o nell’altro, fermo restando che, per quanto fastidioso, il problema alla batteria, se così si può chiamare, sopraggiunge solo ad autonomia quasi esaurita (ciò non significa che il produttore asiatico non sia tenuto a fornire una pronta soluzione al problema). Per caso è capitata anche a voi la stessa cosa? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo al più presto possibile.