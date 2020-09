Huawei ha lanciato una nuova promozione all’utilizzo di Tinder Plus, un servizio che non ha certamente bisogno di presentazioni. I proprietari di un qualsiasi smartphone del produttore cinese avranno la possibilità di ottenere un codice per usufruire di un semestre gratuito di Tinder Plus, con inclusi i seguenti benefit: like senza limiti, passport per poter dialogare con utenti single in tutto il mondo, opzione annulla per offrire a chi si desidera una seconda possibilità ed un boost gratuito ogni mese.

Attivare la promozione che promette 6 mesi di Tinder Plus gratis è molto semplice: tutto quanto bisogna fare è copiare il codice ricevuto ed aggiungerlo all’interno del browser web e seguire le indicazioni per effettuare l’accesso o la registrazione al servizio (a seconda del fatto che siate già o meno registrati). I codici potranno essere utilizzati una tantum, e soltanto nel nostro Paese (precisiamo che non sarà dato riscattarli agli utenti con un abbonamento attivo, e che risulteranno validi fino al 1 settembre 2021).

In ogni caso, sappiate che l’app Tinder potrà essere scaricata da AppGallery, lo store proprietario del produttore cinese, cliccando su questo indirizzo. A questo punto non vi resta che divertirvi, ricordando sempre e comunque di rispettare le norme di distanziamento sociale laddove doveste decidere di combinare qualche incontro (purtroppo il Coronavirus, che ricordiamo essere ancora in circolazione, non dà scampo, quindi è sempre bene proteggersi e stare attenti a quello che si fa). Detto questo, speriamo di esserci ben spiegati per quanto riguarda l’ottenimento ed il riscatto del codice che vi darà diritto a sei mesi gratis di Tinder Plus, con tutti i vantaggi che abbiamo sopra illustrato (non affatto pochi, chi conosce la piattaforma lo sa bene). Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.