Chi è solito giocare su PC conoscerà molto bene Origin. Si tratta della piattaforma di casa Electronic Arts dedicata ai gamer della “master race”, che possono così acquistare, scaricare e godersi direttamente a schermo le produzioni in pixel e poligoni del colosso americano, da quelle più blasonate alle meno famose – ma che meritano di essere provate almeno una volta. Piattaforma che in data odierna, 21 settembre 2020, sta purtroppo andando incontro a diverse problematiche legate ai sui server, che attualmente risultano down e non funzionanti.

Gli attuali problemi di Origin si fanno registrare come da tradizione su Downdetector, servizio adibito proprio al monitoraggio delle problematiche che possono coinvolgere diversi servizi di rete, da quelli delle principali compagnie telefoniche a quelli bancari, passando per l’appunto per quelli riservati ai videogiocatori e alle esperienze in multiplayer online. Come potete verificare anche voi fiondandovi a questo indirizzo – o perché magari state sperimentando i problemi del 21 settembre in prima persona “sulla vostra pelle” -, l’infrastruttura di EA sta facendo insorgere tantissimi clienti nelle ultime ore, con segnalazioni che hanno raggiunto picchi di oltre 200 sul portale.

Nello specifico, gli utenti Origin stanno riscontrando numerosi problemi con i server – si parla del 57% delle segnalazioni -, mentre il 41% si è messo in allarme per le difficoltà di effettuare il log-in e dunque ad accedere al proprio profilo. Per il momento Electronic Arts si dice consapevole delle criticità emerse nella giornata di oggi, e i suoi tecnici sono già al lavoro per arginare i problemi. La speranza dei player su PC è quindi quella che nel giro di poche ore possano tornare a giocare a titoli del calibro di FIFA 20 – per altro in aria di sequel, anche per le console next-gen PS5 e Xbox Series X -, Battlefield 5, Star Wars Jedi Fallen Order o all’ancor più gettonata Battaglia Reale di Apex Legends. Anche voi siete tra loro?